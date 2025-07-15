Які породи маленьких собак живуть найдовше: результати досліджень

е зображення Маленькі породи собак, що живуть найдовше

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Маленькі собаки не лише зручні для утримання у квартирах, але й мають ще одну перевагу — в середньому вони живуть значно довше, ніж великі породи. Про це свідчить дослідження, проведене науковцями з Великої Британії та опубліковане у журналі Scientific Reports у 2024 році. Згідно зним, маленькі собаки з довгими мордами демонструють найвищі показники тривалості життя серед усіх досліджених порід. Усього в аналізі було враховано понад 584 тисячі собак, що дозволило зробити ґрунтовні висновки про вплив розміру, форми морди та породи на довголіття тварин.

Медіанна тривалість життя дрібних довгорилих порід, (медіанна тривалість життя — це статистичний показник, який означає серединне значення у вибірці) таких як мініатюрні такси, папілюни або шиба-іну, становить приблизно 13,3 роки. Для порівняння, собаки великих порід або тварини з короткими, приплюснутими мордами, як-от французький бульдог чи мопс, мають значно нижчий показник — від 9 до 11 років, переважно через численні проблеми зі здоров’ям, пов’язані з анатомічними особливостями їхньої будови.

Окрему увагу вчені звернули на породи собак невеликого розміру, які вирізняються найвищою середньою тривалістю життя. Зокрема, до довгожителів стабільно потрапляє ланкашир-хілер — дрібна робоча порода, яка в середньому живе понад 15 років. Майже стільки ж живе тибетський спанієль — декоративний собака з лагідним характером і добрим здоров’ям. Високі показники також мають папілюни, італійські гончаки, мініатюрні пуделі, чихуахуа та міні-дахшунди.

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Топ довгожителів серед малих порід

Згідно з британським дослідженням 2024 року й додатковими даними з ветеринарної практики, породи таких маленьких собак можна назвати довгожителями:

Ланкашир-хілер: 15,4 року

Тибетський спанієль: 15,2 року

Болоньєз: 14,9 року

Шиба-іну: 14,6 року

Папілюн: 14,5 року

Гаванез: 14,5 року

Міні-дахшунд: 14 років

Міні-пінчер: 13,7 року

Італійський гончак: 14 років

Пудель (той): 14 років

Чихуахуа, хоч і не увійшов у цей перелік, за даними інших джерел, зокрема Dogster і Vetstreet, стабільно демонструє дуже високі показники тривалості життя — від 14 до 20 років, що робить його одним із найпопулярніших довгожителів серед маленьких собак. Згідно з базами даних VetCompass Мальтійські болонки, той-пуделі та йоркширські тер’єритеж нерідко доживають до 15–17 років.

Чому саме ці собаки живуть довше

Вчені пояснюють таку різницю в тривалості життя кількома факторами.

По-перше, у великих собак набагато швидший обмін речовин і прискорене зростання, що сприяє ранішому старінню клітин організму.

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По-друге, малі породи мають менше схильності до хронічних захворювань суглобів, серцево-судинної системи та органів дихання, якщо не йдеться про брахіцефальних собак. Особливо погано на тривалості життя позначається саме приплюснута морда: у таких порід, як французький бульдог чи англійський бульдог, значно частіше фіксують проблеми з диханням, терморегуляцією, зором, що загалом знижує середню тривалість життя до рівня менше ніж 10 років.

Фахівці також наголошують, що навіть у межах однієї породи тривалість життя залежить від низки додаткових чинників — зокрема, якості харчування, умов утримання, генетики, активності, ваги, а також регулярного ветеринарного нагляду. Саме тому власникам малих порід собак радять не тільки правильно підбирати раціон, але й щорічно проводити загальний огляд у ветеринара, особливо приділяючи увагу серцю, зубам та травленню.

У підсумку можна зробити висновок: якщо ви шукаєте собаку, який буде радувати вас своєю присутністю якнайдовше, серед малих порід варто звернути увагу на чихуахуа, міні-дахшундів, тибетських спанієлів, папілюнів, йоркширських тер’єрів, той-пуделів і ланкашир-хілерів. За належного догляду вони здатні прожити не менше 15 років, а іноді — й значно довше.