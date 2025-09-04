Які професії найбільше та найменше вразливі до ШІ: дослідження Microsoft

Які професії найбільше та найменше вразливі до ШІ / © Unsplash

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці, і дедалі більше людей замислюються, чи збережуться їхні професії у найближчому майбутньому. Щоб відповісти на це питання, експерти Microsoft проаналізували понад 200 тисяч анонімних чатів із Bing Copilot за дев’ять місяців 2024 року.

На основі цього аналізу компанія створила показник AI applicability score — він відображає, наскільки професія схильна до автоматизації.

Хто під найбільшою загрозою

Згідно з результатами, найбільш вразливими є професії, що вимагають збору та узагальнення інформації чи створення текстів. Такі завдання вже добре виконує генеративний ШІ.

перекладачі

журналісти

політологи

веброзробники

Хто найстійкіший

Натомість професії, що передбачають фізичну роботу або безпосередній контакт із людьми, виявилися найменш піддатливими до автоматизації.

асистенти медсестер

масажисти

покрівельники

бальзамувальники

Microsoft підкреслює: ШІ сьогодні радше доповнює людську працю, аніж замінює її повністю. Йдеться не про зникнення професій, а про їхнє перетворення — коли рутинні завдання виконуватиме штучний інтелект, а люди зможуть зосередитися на складніших і творчих аспектах роботи.