Які речі не потрібно викидати під час прибирання перед Новим роком: народні прикмети, що кажуть астрологи

Що не можна викидати перед Новим роком

Новорічно-різдвяний період здавна вважається часом магічних переходів, коли будь-яка дія може вплинути на долю наступного року. Генеральне прибирання перед Новим Роком має на меті звільнення від старого, що бути щасливим в новому році. Про це застергіають як народні прикмети, так і астрологи з езотериками, тому що разом з «викинутими» предметами можна «викинути» власну удачу та багатство.

Що кажуть народні прикмети, що не можна викидати перед Новим роком

Народні традиції передбачають суворі обмеження щодо дій, пов’язаних із фінансами та чистотою в домі напередодні Нового Року. Вважається, що будь-яка необережність може символічно «вимести» добробут і удачу на весь наступний рік.

Правило не виносити сміття — це, мабуть, найсуворіша і найпоширеніша заборона. Вважалося, що в період Святок (особливо 31 грудня та на Старий Новий Рік) сміття та відходи є носіями енергії дому. Викидаючи його, ви ризикуєте разом із мотлохом винести з оселі удачу, мир і злагоду. Згідно з повір’ями, вся хатня робота та винесення сміття мають бути завершені до настання передноворічного вечора.

Категорично заборонено переходити в Новий Рік із неповернутими боргами чи позиченими речами. Невиконані фінансові зобов’язання можуть призвести до фінансової скрути протягом усього року. Водночас, щоб не «віддати» свою удачу, не можна давати нічого в борг (чи то гроші, чи продукти) у період з 31 грудня до 1 січня.

Викидання залишків основних продуктів, таких як хліб, сіль і крупи, вважається великим гріхом. Ці продукти символізують життєву силу і достаток. Народні прикмети попереджають, позбавлення від них може накликати голод і нестачу їжі в наступному році.

Хоча чистота вітається, маніпуляції з інструментами для прибирання мають суворі часові рамки. Викидати старий віник або мітлу перед Новим Роком — це вірна прикмета, що ви виметете з дому удачу. Вважалося, що віник збирав не лише бруд, але й позитивну енергію протягом рок

Що не можна викидати: поради астрологів та езотериків

Астрологи та фахівці з енергетичних практик фокусуються на збереженні особистої енергії, символів потенціалу та фінансових каналів.

Викидати старий гаманець, особливо порожнім, перед святом є вкрай небажаним знаком, що символізує фінансову порожнечу. Астрологи радять очистити гаманець, покласти всередину купюру і залишити на зберігання, щоб підтримувати грошовий потік.

Нові речі, які не використовувались. Ці предмети символізують невикористаний потенціал та нереалізовані можливості. Викидання їх перед святами може заблокувати прихід успішних можливостей у ваше життя.

В’янучі кімнатні рослини не слід викидати безпосередньо перед святами, оскільки вони є символами життя та зростання. Їхнє знищення може символізувати згасання удачі у прийдешньому році.

Списки бажань, що не здійснилися. Астрологи радять не викидати старі списки, а залишити їх як нагадування про нереалізований потенціал, щоб перенести ці цілі та енергію в новий рік.

Не можна викидати святкові прикраси — ялинкові іграшки, гірлянди та інші прикраси, тому що вони накопичують позитивну енергію свят.

Речі з подорожей та одяг, який приніс вам позитивні емоції, зберігають вашу особисту енергетику. Викидаючи їх, ви знищуєте ці емоції та блокуєте нові пригоди, а також ризикуєте втратити щастя.

Старий, але цілий одяг. Викидання такого одягу та взуття (які ще можна використовувати) віщує потребу в новому одязі та бідність. Краще віддати його нужденним після свят.

Порожні горщики для рослин, ці предмети чекають нового наповнення. Посадивши в них нові рослини, ви залучите процвітання та добробут. Викидати їх перед святом не варто.

Що обов’язково викинути перед Новим роком для очищення від негативу

Для того, щоб залучити позитивні зміни, необхідно звільнити простір від старих енергетичних «якорів»та викинути:

Битий посуд, тріснуті дзеркала та зламана техніка. Ці предмети, за порадою езотериків, символізують енергетичні тріщини, накопичують негатив і блокують прихід позитивних змін. Однак, розбитий посуд не рекомендується виносити саме 31 грудня, щоб не викинути «старе щастя». Його слід утилізувати в інший, більш нейтральний день.

Чужі речі. Не варто викидати речі, які вам не належать, або ж дарувати подарунки, які вам не сподобалися, адже це порушує баланс обміну енергією.

Невирішені конфлікти та образи. Астрологи наполягають на необхідності повернути всі позичені речі, помиритися з людьми та позбутися старих образ. Невирішені справи блокують життєву енергію та перешкоджають новим успіхам.

Новий Рік слід зустрічати, звільнившись від накопиченого негативу, але зберігаючи предмети, що несуть позитивну енергію та символізують достаток, щоб Новий Рік приніс благополуччя.