Які сережки із СРСР знову в моді та скільки вони коштують

Сережки з СРСР знову в моді / © pexels.com

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Вінтажні сережки радянського періоду з’являються на аукціонах і можуть коштувати кілька тисяч гривень. Особливий інтерес викликають срібні моделі з кольоровими вставками, позолотою та незвичним дизайном.

Попит на такі вироби помітний на українських майданчиках для колекціонерів. Зокрема, на

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аукціоні Violity можна знайти оголошення про продаж прикрас, виготовлених у радянські часи. Деякі лоти збирають десятки спостерігачів, а продавці встановлюють на них досить високі ціни.

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Які радянські сережки зараз шукають колекціонери

Серед вінтажних прикрас особливе місце посідають вироби зі срібла 875 проби. Їх можна впізнати за характерним дизайном, масивними вставками та декоративними елементами.

Наприклад, на Violity виставляли срібні сережки 875 проби з позолотою, керамічними елементами та тавром у вигляді зірки. За такий лот продавець просив 7499 гривень. Ціна купівлі без участі в торгах становила 7500 гривень.

Ще одна цікава категорія — сережки з натуральним камінням. Серед пропозицій можна знайти моделі з хризопразом. Такі прикраси поєднують срібну основу та яскраву зелену вставку. Один із подібних лотів оцінили у 7000 гривень, а викуп без торгів пропонували за 7250 гривень.

Популярністю користуються й моделі з великими декоративними вставками. Зокрема, срібні сережки 875 проби з фіанітами продавали за 5999 гривень. Їхній дизайн привертає увагу завдяки поєднанню масивної оправи та блискучого каміння.

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Скільки коштують золоті сережки радянських часів

Інтерес до старих прикрас поширюється і на вироби із золота. Особливо цінними для покупців можуть бути моделі з дорогоцінним камінням, оригінальним оформленням та підтвердженим походженням.

На аукціоні також з’являлися золоті сережки радянського періоду з діамантами. Їхню вартість продавець визначив у 32 500 гривень. Водночас у описі зазначалося, що прикраси мають сліди використання та певну деформацію. Згодом оголошення зняли з продажу.

Окрему категорію становлять комплекти з кількох прикрас. Наприклад, вінтажний набір із сережок та каблучки з позолотою і декоративними вставками, які імітують олександрит, виставляли за 1850 гривень. За інформацією продавця, сережки були у хорошому стані, а каблучка потребувала ремонту. Торги за цей комплект завершилися продажем.

Зазначені суми відображають ціни конкретних оголошень на момент їх перегляду. Вони не є універсальною оцінкою всіх радянських прикрас.

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Чому молодь цікавиться прикрасами із СРСР

Вінтажні сережки повертаються до гардеробів завдяки виразному дизайну. Багато моделей минулих десятиліть мають великі камені, незвичайні геометричні форми та помітні металеві оправи. Такі аксесуари можуть стати головним акцентом навіть у стриманому повсякденному образі.

Ще одна причина інтересу — бажання знайти річ з історією. Старі прикраси відрізняються від масових сучасних аксесуарів, а деякі моделі мають характерні деталі, за якими можна визначити період виготовлення.

Покупці також звертають увагу на матеріали. Срібло з позолотою, кольорові камені, керамічні вставки та незвичайні способи обробки металу роблять такі сережки впізнаваними.

Водночас вік прикраси сам по собі не гарантує високої вартості. На ціну впливають проба металу, стан виробу, наявність дорогоцінного каміння, збереженість застібок і підтвердження походження.

Як визначити цінність старих сережок

Якщо у вас вдома збереглися прикраси радянського періоду, перед продажем варто уважно їх оглянути.

Насамперед зверніть увагу на такі деталі:

Проба металу. На срібних і золотих виробах зазвичай є відповідне клеймо. Наприклад, для срібла радянського періоду характерною була 875 проба, а для золота — 583. Стан прикраси. Подряпини, деформації, пошкоджені застібки та втрачені декоративні елементи можуть впливати на ціну. Вставки. Натуральне каміння, діаманти та інші дорогоцінні матеріали можуть суттєво збільшити вартість виробу. Походження. Старі документи, коробочки та інші підтвердження історії прикраси допоможуть потенційному покупцеві краще оцінити лот.

Якщо ви плануєте продати старі сережки, не поспішайте здавати їх як брухт дорогоцінного металу. Спочатку варто порівняти схожі пропозиції на аукціонах і звернутися до фахівця для оцінки.

FAQ

Скільки коштують сережки із СРСР?

Ціна залежить від металу, проби, каміння, стану та рідкісності моделі. На українському аукціоні Violity окремі срібні сережки радянського періоду виставляли за 5999–7499 гривень. Золоті моделі з діамантами могли коштувати понад 30 тисяч гривень. Це ціни окремих лотів, а не середня ринкова вартість усіх старих прикрас.

Які радянські прикраси мають цінність?

Найбільший інтерес можуть викликати золоті та срібні вироби з дорогоцінним камінням, прикраси незвичного дизайну, рідкісні моделі та комплекти у хорошому стані. Важливими є проба металу, справжність вставок і збереженість виробу. Навіть масивні сережки з радянських часів можуть мати колекційну цінність, якщо вони добре збереглися та мають підтверджене походження.

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