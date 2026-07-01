Які собаки стають найкращими друзями дітей: сім порід із лагідним характером

Ньюфаундленд / © Credits

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Деякі породи собак особливо добре ладнають із дітьми завдяки спокійному характеру, терплячості та прихильності до родини. Хоча поняття «собака-няня» не є офіційною класифікацією, кінологи часто використовують його для опису чотирилапих, які за належного виховання та соціалізації можуть стати надійними компаньйонами для сімей із дітьми.

Про це повідомило видання Parade Pets.

За словами сертифікованої кінологині Еліши Стінчули, головну роль відіграє не зовнішність собаки чи її розмір, а темперамент. Саме врівноваженість, лагідність і здатність легко взаємодіяти з дітьми роблять окремі породи популярним вибором для родин.

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До переліку найкращих «собак-нянь» експертка віднесла ньюфаундленда. Попри великі розміри, ці собаки відомі спокійною вдачею, відданістю та любов’ю до дітей. Вони із задоволенням граються з малечею, але водночас не належать до надто активних порід.

Ще один великий сімейний собака — сенбернар. Порода давно має репутацію терплячої та уважної до дітей. За словами кінологині, сенбернари вирізняються лагідним характером і спокоєм, що особливо цінують багато сімей.

Серед невеликих порід фахівчиня рекомендує кавалер-кінг-чарльз-спанієля. Ці собаки були виведені як компаньйони, люблять перебувати поруч із людьми, легко адаптуються до сімейного життя та прагнуть догодити власникам.

До списку також увійшов бернський зенненхунд. Попри значні габарити, ця порода відома добродушністю, спокійним темпераментом і відданістю. Професійна кінологиня Ешлі Рілі зазначає, що бернські зенненхунди зазвичай дружньо ставляться не лише до членів сім’ї, а й до гостей.

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Неочікуваним учасником рейтингу став стаффордширський бультер’єр. Хоча ці собаки мають міцну статуру, експерти наголошують, що за правильного виховання вони можуть бути дуже ласкавими та сильно прив’язуються до своїх господарів. Водночас ця порода потребує більше фізичної активності.

Для тих, хто шукає маленького домашнього улюбленця, кінологи також радять ши-тцу. Вони спокійні, товариські, добре почуваються поруч із людьми та не потребують надмірних фізичних навантажень, хоча їхня шерсть вимагає регулярного догляду.

Завершує перелік бігль — доброзичлива та життєрадісна порода, яка добре ладнає з дітьми. Однак експертка звертає увагу, що біглі можуть бути досить гучними, тому для родин із дітьми, чутливими до шуму, це варто врахувати.

Нагадаємо, не всі сторожові собаки добре почуваються в міських умовах. Ветеринари назвали сім порід, які поєднують пильність, відданість та здатність комфортно жити серед міського шуму.

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