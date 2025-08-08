Які українські імена зараз популярні у світі: в Європі та США

Українські імена популярні у світі

Реклама

Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році увага світу до української культури, мови та традицій значно зросла. Це відчутно не лише в мистецтві, медіа чи політиці, а й у таких, здавалося б, буденних речах, як вибір імен для дітей. Згідно з даними міжнародних демографічних служб, у багатьох країнах Європи та Північної Америки зросла кількість новонароджених з українськими іменами. Також помітна тенденція серед українців за кордоном — зберігати ідентичність через традиційні імена, навіть у змішаних родинах.

Найпопулярніші українські імена серед новонароджених українців у Європі

За статистикою, опублікованою UNICEF, DW і The Guardian, найпоширенішими українськими іменами серед дітей українських біженців, які народилися в Німеччині, Польщі, Чехії та країнах Балтії з 2022 по 2024 рік, були такі:

Для дівчаток — Софія, Анастасія, Марія, Єва, Олександра, Дарина.

Для хлопців — Артем, Олександр, Максим, Іван, Марко, Тимофій.

Ці імена українці найчастіше дають своїм дітям і за кордоном, намагаючись зберегти національну ідентичність навіть після вимушеного переїзду. Згідно з дослідженнями, у Німеччині у кількох федеральних землях ім’я Софія потрапило до топ-10 серед усіх новонароджених, що частково пояснюється як німецькою, так і українською популярністю цього імені.

Реклама

Популярність українських імен серед іноземців

Ще один цікавий тренд — це поява українських імен у виборі батьків-неукраїнців. У 2023–2024 роках у США, Канаді та Великій Британії спостерігалося зростання кількості новонароджених з іменами Мілана, Злата, Леон, Ніка, Лука — багато з яких мають слов’янське або безпосередньо українське походження. Хоча ці імена не завжди трактуються як українські, їхня популярність посилилася саме після резонансних новин про Україну та активне висвітлення подій у ЗМІ.

У США почали частіше з’являтись новонароджені з іменами Тарас і Леся — вочевидь, на честь національних героїв Тараса Шевченка та Лесі Українки. Війна в Україні змінила уявлення американців про слов’янські імена — вони більше не здаються «важкими» або «незрозумілими».

Мода на імена українського походження

У країнах, де велика українська діаспора присутня десятиліттями (наприклад, у Канаді чи США), популярність українських імен завжди була стабільною. Проте останні кілька років спостерігається новий пік зацікавлення. У Торонто, за даними місцевої демографічної служби, імена Олена, Ліля, Ілля, Богдан та Катерина отримали помітне зростання у 2023–2024 роках серед батьків з різними етнічними коренями.

Аналітики пояснюють це двома причинами: з одного боку — вплив українських культурних подій та героїчних історій, з іншого — мода на рідкісні, але милозвучні імена з глибоким значенням. Наприклад, ім’я Злата, що означає «золота», стало популярним у Франції серед молодих батьків завдяки його екзотичному звучанню та позитивній символіці.

Реклама

Соціологи наголошують, вибір імені — це завжди комбінація моди, значення, традицій та емоцій. Українські імена, що часто містять красиву символіку, легкі для вимови у багатьох мовах (як-от Софія, Марко, Ліля, Ніка), мають усі шанси закріпитися в європейських країн надовго.

Тренд на українські імена — це не лише культурний наслідок війни, а й спосіб світу висловити солідарність.