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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
193
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2 хв

Якщо іншопланетяни дадуть знак: що зробить NASA і як зміниться людство

Якщо іншопланетяни подадуть сигнал — світ може не впоратися з наслідками. Що пропонують науковці?

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Іншопланетяни

Іншопланетяни / © enigma-project.ru

Питання «чи самотні ми у Всесвіті?» вже не фантастика, а виклик, до якого людство має бути готовим. Інакше нас чекає хаос — попереджають вчені.

Про це пише Т4.

З розвитком технологій астрономи й біологи дедалі ближче до моменту, коли сигнал з космосу підтвердить існування позаземного розуму. Програма SETI триває, а NASA та інші наукові установи вже розробляють сценарії, як діяти у разі такого відкриття.

Історично існував протокол, створений ще у 1989 році, який передбачав верифікацію сигналу, міжнародне повідомлення й повну відкритість. Проте дослідники з Університету Сент-Ендрюса заявляють: ці правила застарілі й не враховують реалій цифрової епохи.

Науковці порівнюють ймовірний контакт із прибульцями з висадкою на Місяць без плану повернення: усе може зруйнуватися за секунди. Потрібні сучасні, гнучкі протоколи — з миттєвою реакцією, інтернаціональною координацією та адаптивною комунікацією з суспільством.

Фахівці пропонують NASA очолити створення глобальної стратегії: інвестувати в новітні системи виявлення, вивчати «інший розум» через комунікацію з китами та розробляти теоретичні моделі космічного інтелекту.

Адже сигнал з глибин Всесвіту — це не просто відкриття. Це виклик, який змінить усе: науку, політику, релігію, людську свідомість. І до нього варто готуватися вже зараз.

Нагадаємо, астрономи зафіксували третій в історії спостережень міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який прямує до нашої Сонячної системи. Його незвичайна поведінка та властивості вже викликали чимало запитань, а дехто навіть припускає, що він може бути старшим за наше Сонце. Також не виключено, що «Атлас» взагалі може бути штучним об’єктом, запущеним позаземною цивілізацією.

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