Якщо у цей час пити алкоголь, спати не будете

Вживання алкоголю та сон

Чому алкоголь після 19:00 може зіпсувати ваш сон

Якщо ви звикли випивати келих вина чи коктейль пізно ввечері, щоб розслабитися, варто замислитися над тим, як це впливає на ваш нічний відпочинок. Лікар Вікторія Гейз, фахівець зі сну, категорично заявляє — вживання алкоголю після 19:00 може непомітно, але суттєво зіпсувати ваш сон і самопочуття наступного дня. Навіть один келих напою, випитий занадто близько до часу сну, може мати негативні наслідки.

Як алкоголь впливає на ваш сон

Парадоксально, але багато хто вважає, що алкоголь допомагає швидше заснути. І це правда: спочатку він діє як заспокійливий засіб. Однак, за словами доктора Гейз, саме в цьому криється проблема. Насправді алкоголь блокує найважливішу фазу сну — швидкий сон (REM). Це глибока, відновлювальна частина циклу сну, яка відповідає за:

Пам’ять, під час цієї фази мозок обробляє та зберігає інформацію, отриману за день.

Настрій. REM-сон допомагає регулювати емоції та підтримувати психічну рівновагу.

Обробку інформації — мозок консолідує спогади та впорядковує думки.

Коли дія алкоголю слабшає, приблизно у другій половині ночі, він спричиняє уривчастий та поверхневий сон. Ви можете прокидатися частіше, відчувати прискорене серцебиття та, як наслідок, прокинутися вранці втомленими, млявими або навіть тривожними.

Крім того, вживання алкоголю посилює хропіння та симптоми апное сну, що ще більше погіршує якість відпочинку.

Порада лікаря: знайдіть правильний час

Найбільш виражений негативний ефект від алкоголю, якщо він був вжитий за три години до сну. Щоб насолодитися напоєм, не жертвуючи при цьому якістю сну, доктор Гейз радить припиняти вживання алкоголю до 19:00 або 20:00, залежно від вашого звичайного часу сну. Дайте своєму організму достатньо часу, щоб метаболізувати алкоголь, перш ніж лягти спати.

«Якщо ви збираєтеся пити, зробіть це раніше та оберіть те, що ваш організм може перенести. Інакше ви проміняєте одну годину відпочинку на ніч поганого відновлення», — підсумовує лікар.

Чому варто відмовитись від алкоголю повністю

Відмова від алкоголю може мати значний позитивний вплив на ваше життя, не обмежуючись лише покращенням сну.

Покращення здоров’я серця . Відмова від алкоголю знижує артеріальний тиск і ризик серцево-судинних захворювань. Дослідження 2016 року показало, що у тих, хто уникає алкоголю або значно скорочує його споживання, поліпшується робота серця.

Відновлення печінки. Алкоголь метаболізується печінкою, а надмірне вживання може призвести до її пошкодження, включаючи жирову хворобу, алкогольний гепатит і цироз. Відмова від алкоголю дає печінці шанс на відновлення та регенерацію.

Схуднення. Алкоголь містить «порожні калорії» — 7 калорій на грам без будь-якої поживної цінності. Залежно від того, скільки ви п’єте, відмова від нього може значно зменшити загальне споживання калорій і призвести до втрати ваги.