Якого собаку завести у квартирі: 7 порід, яким комфортно навіть у великому місті

Яку собаку завести у квартирі — ветеринарка назвала 7 порід

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Життя у великому місті має свої особливості не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Невеликі квартири, ліфти, натовпи людей і брак просторих майданчиків для прогулянок можуть стати проблемою для деяких собак. Водночас є породи, які добре пристосовуються до таких умов.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Ветеринарна консультантка Embrace Pet Insurance докторка Ліза Кан розповіла, що під час вибору улюбленця важливо враховувати не лише його розмір, а й рівень активності та потребу у фізичних навантаженнях. Собака також має отримувати достатньо розумової стимуляції.

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Не менш важливими є рання соціалізація та дресирування. Вони допомагають тварині спокійніше реагувати на типові для міста подразники — від великої кількості незнайомців до поїздок у тісному ліфті. Варто також зважати на можливі обмеження щодо розміру тварин у житлі та рівень шуму.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Ці невеликі собаки добре пристосовуються до різних умов, якщо отримують достатньо уваги. За словами Кан, вони не потребують надмірних фізичних навантажень, мають спокійний характер і прагнуть догодити господарю, тому можуть комфортно почуватися у квартирі.

Водночас кавалери дуже прив’язуються до людей і погано переносять тривалу самотність. Зазвичай вони воліють якомога більше часу проводити поруч із господарем.

Бостонський тер’єр

Бостонські тер’єри — невеликі, розумні та товариські собаки. Вони досить енергійні, однак не потребують тривалих інтенсивних навантажень і можуть витрачати частину енергії під час ігор удома.

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Через брахіцефальну будову черепа ці собаки можуть мати проблеми з диханням. Тому в спекотну погоду особливо важливо уникати перегрівання та залишати їх у прохолодному приміщенні.

Бішон-фрізе

Компактний розмір робить бішон-фрізе зручним варіантом для невеликої квартири. Представники породи грайливі, товариські та добре адаптуються до різного способу життя. Ветеринарка зазначає, що вони можуть підійти як сім’ям, так і людям, які вперше заводять собаку.

Їхня кучерява шерсть мало линяє, проте потребує регулярного догляду. Бішонів необхідно часто розчісувати, а багато власників також регулярно звертаються до грумера.

Пудель

Для міського життя можуть підійти пуделі різного розміру. Вони розумні, добре навчаються та здатні пристосовуватися до нових умов.

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Однак майбутнім власникам потрібно враховувати їхню потребу у фізичній та розумовій активності. Особливо це стосується стандартних пуделів. Кучерява шерсть цих собак також потребує систематичного догляду.

Грейхаунд

Великі розміри грейхаунда можуть створити хибне враження, що такій собаці потрібен винятково просторий будинок. Насправді після необхідної фізичної активності представники породи охоче відпочивають удома та вирізняються досить спокійною поведінкою.

Грейхаунди мають коротку гладку шерсть, яка не забезпечує достатнього захисту від холоду. Тому за низьких температур їм може знадобитися додатковий теплий одяг.

Ши-тцу

Ши-тцу історично виводили як собак-компаньйонів для життя у приміщенні. Вони невеликі, дружелюбні, відносно спокійні та мають невисоку потребу у фізичних навантаженнях.

Водночас довга шерсть ши-тцу потребує регулярного розчісування. Через коротку морду представники цієї породи також можуть бути схильними до перегрівання у спекотну погоду.

Мопс

Мопси можуть бути активними протягом коротких проміжків часу, але водночас охоче проводять години поруч із господарем удома. Саме тому вони здатні добре пристосуватися до життя у квартирі.

Через особливості будови морди мопсам краще підходять нетривалі прогулянки та ігри у приміщенні. Представники породи також схильні до ожиріння, тому помірна регулярна активність важлива для підтримання здорової ваги.

Нагадаємо, деякі породи собак особливо сильно прив’язуються до людей і прагнуть якомога більше часу проводити поруч із господарями. Експерти назвали сім таких чотирилапих компаньйонів.

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