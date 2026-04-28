Яку техніку ніколи не можна підключати до подовжувача: список від електрика

Багато хто не знає, що підключати до подовжувачів можна не всю побутову техніку. Для цього не підходять кілька категорій потужної техніки, з якими подовжувач просто не впорається. Якщо знати, яку побутову техніку не можна підключати до подовжувача, можна запобігти пожежі та замиканню пристроїв.

Про це розповідають Real Simple.

Яку побутову техніку категорично не можна вмикати в подовжувач

«Як електрик, я стикався з безліччю проблем, спричинених неправильним використанням подовжувачів живлення та шнурів», — ділиться електрик Боббі Лін.

Електрик наголосив, що подовжувачі не можна використовувати для пристроїв, які мають потужність понад 1000 Вт або виділяють тепло/холод. Також подовжувачі не можна використовувати для підключення пристроїв, яким потрібне безперебійне джерело живлення.

Чимала частина побутової техніки є надто потужною для подовжувачів. Неправильне використання може призвести до пожежі, замикання чи псування техніки.

У жодному разі до подовжувачів не можна підключати холодильники та морозильні камери. Вони працюють цілодобово, а тому їм потрібно багато енергії. Підключення через подовжувач може призвести до спрацьовування ланцюга живлення. Холодильники та морозилки потрібно підключати лише до розетки.

Те саме стосується і мікрохвильовок. Їх також не можна підключати до подовжувача. Більшість подовжувачів не може витримати 12–15 ампер, необхідних для живлення мікрохвильової печі. Це провокує високий ризик пожежі.

Дрібна побутова техніка також потребує підключення до розетки. Йдеться про міксери, кавоварки, тостери, вафельниці, кавомолки тощо. Ці пристрої вкрай навантажують подовжувач через стрибки напруги. Наслідком неправильного підключення може стати плавлення ізоляції на шнурах, сморід і навіть пожежа.

Не можна підключати до подовжувача кондиціонери та обігрівачі. Ці прилади виділяють холод та тепло, а тому потребують високої потужності, яку подовжувачі дати нездатні.

У подовжувач не можна підключати і прилади для догляду за волоссям — фени, плойки, вирівнювачі тощо. Ці побутові прилади дуже швидко споживають велику кількість енергії, тому підвищується ризик ураження струмом, якщо підключити фен до подовжувача.

Потребують підключення до розетки також медичні пристрої. Наприклад, апарати для лікування хропіння чи інші. Усе тому, що ця техніка потребує стабільного джерела живлення.

Ще одними речами, які в жодному разі не можна підключати до подовжувача, є ігрові ПК та високоякісні аудіосистеми. Їм потрібен захист від перенапруги, якого стандартний подовжувач дати не може.

Ніколи не підключайте до подовжувача ще один подовжувач. Цей спосіб називається «ланцюжкове підключення». Він швидко перевантажує електричну систему та порушує норми пожежної безпеки. Найкраще віддавати перевагу подовжувачам з автоматичними вимикачами, які спрацьовують, коли навантаження зашкалює.

Як зекономити на електриці

Недостатньо знати, які прилади не варто підключати до подовжувача. Набагато краще знати ще й лайфхаки економії на електроенергії. Не забувайте вимикати пристрої з розеток та подовжувачів, коли вже не користуєтеся ними.

Чудовим способом зекономити стане встановлення лічильників. Вони окупляться менше ніж за рік і почнуть суттєво економити ваші кошти. Звичайні лампи замініть на LED, адже вони споживають у 8-10 разів менше електроенергії. Налаштовуйте правильні температурні режими на пральній машинці та бойлері.

