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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Яких собак не варто заводити новачкам: експерти назвали 4 породи

Деякі з найпопулярніших порід собак не підходять для першого домашнього улюбленця.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Мопс

Мопс / © Unsplash

Чотири популярні породи собак — мопс, французький бульдог, бостонський тер’єр і кавалер-кінг-чарльз-спанієль — не рекомендуються для утримання власникам без досвіду.

Про це повідомило видання The Guardian.

Фахівців з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині вивчили поведінку понад 5000 породистих собак і зібрали дані про звички їхніх господарів.

Науковці встановили, що собаки з короткою мордою (так звані брахіцефальні породи) мають ряд особливостей: їх складніше дресувати, вони рідше реагують на поклик господаря та надмірно збуджуються при появі гостей. Ці риси зберігаються навіть за умови контролю за іншими факторами — такими як розмір тіла чи поведінка власника.

Автори зазначають, що багато з проблем пов’язані не лише з формою черепа, а й із тим, що собаки малого розміру часто не проходять базове навчання. Власники таких порід часто обирають собак для спілкування, тримають їх виключно в приміщенні, та не обмежують у поведінці. В результаті — песик стає розпещеним і некерованим.

«Ми виявили, що низька здатність собак з коротким носом до дресування пов’язана головним чином з їхнім малим розміром тіла та відсутністю дресування, а не з формою голови», — зазначила авторка дослідження доктор Борбала Турчан.

Однак навіть при врахуванні інших чинників собаки з плоскою мордою виявилися менш дружнім до інших тварин і гірше піддаються навчанню. Вчені вважають, що це може бути пов’язано з особливостями мозку цих порід. Зокрема, їхній мозок має більш округлу форму, а моделі активності відрізняються від інших собак.

Співавторка дослідження, професорка Еніко Кубіньї, наголосила: можливо, саме це впливає на відмінності в поведінці. Також на неї можуть впливати хронічні проблеми зі здоров’ям, характерні для брахіцефальних порід — зокрема, труднощі з диханням, болі чи обмежена рухливість.

Попри це, собаки з короткою мордою залишаються одними з найпопулярніших у Великій Британії. Наприклад, за даними Королівського ветеринарного коледжу, у 2019 році французький бульдог став найпопулярнішою породою серед цуценят — він становив 7 % усіх зареєстрованих собак віком до одного року.

Кінологічний клуб також зафіксував, що кількість зареєстрованих французьких бульдогів зросла на 34 % у період з 2010 по 2021 рік.

Власники часто описують цих собак як лагідних, спокійних і дружніх. Деякі дослідження навіть свідчили, що брахіцефальні породи краще встановлюють зоровий контакт з людьми й ефективніше повторюють людські жести. Утім, без досвіду та належного виховання потенційні переваги таких собак можуть не реалізуватися.

Нагадаємо, дресувальник назвав п’ять типів людей, яким не варто заводити собаку.

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