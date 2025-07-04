Який цукор найнебезпечніший: дослідження спростовує поширені уявлення

Цукор / © Unsplash

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Нове масштабне дослідження в галузі харчування виявило критичну відмінність між цукром у рідкій та твердій формі. Аналіз майже 30 наукових робіт за участю понад 500 тисяч осіб з різних країн засвідчив: солодкі напої значно підвищують ризик розвитку діабету 2 типу, інсулінорезистентності та ожиріння.

Про це пише Health.

У дослідженні, опублікованому в журналі Advances in Nutrition, зазначається, що кожна порція солодкого напою об’ємом 350 мл на день підвищує ризик діабету на 25%, а 250 мл фруктового соку — приблизно на 5%. Водночас цукор у твердій їжі, за помірного споживання, не лише не шкідливий, а може мати навіть захисний ефект.

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Фахівці пояснюють це тим, що рідини не містять клітковини, білків чи жирів, тому цукор із них швидше засвоюється, викликаючи різке підвищення глюкози та інсуліну в крові. Така реакція організму не активує механізми насичення, перевантажує печінку та сприяє накопиченню жиру.

Крім того, лабораторні дослідження показали, що солодкі напої можуть перепрограмовувати кишківник, змушуючи його віддавати перевагу засвоєнню саме цукру, що додатково поглиблює метаболічні порушення.

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів та ВООЗ вже давно попереджають про небезпечний вплив доданого цукру, особливо в рідких продуктах. Вчені рекомендують поступово зменшувати кількість підсолоджених напоїв, розбавляти їх газованою водою та замінювати на воду з додаванням лимону чи лайму.

Заміна всього одного солодкого напою на день на воду або несолодкий аналог може знизити ризик діабету на 10% протягом кількох років — йдеться у висновках огляду.

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Нагадаємо, у спеку продукти псуються значно швидше, а ризик отруєнь зростає. У таких умовах дотримання правил харчової гігієни — критично важливе. Тому експерт радить дотримуватись п’ять простих, але ефективних правил.