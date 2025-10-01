Який ви лідер: пройдіть тест і дізнайтеся

Тест / © unsplash.com

Реклама

Відкрийте секрети свого стилю лідерства одним лише поглядом! Оберіть одну з трьох квіток на зображенні — і дізнайтеся, який тип лідера у вас домінує. Цей простий, але потужний тест допоможе розкрити цікаві риси вашої особистості. Не втратьте шанс краще зрозуміти себе. Подорож до самопізнання починається з одного вибору. Яку квітку оберете ви?

Лідерство — це внутрішня якість, яку багато хто прагне осягнути й розвинути. Ваш стиль керівництва суттєво впливає як на професійне, так і на особисте життя.

Цей тест допоможе визначити ваш панівний стиль лідерства.

Реклама

Все дуже просто: перед вами зображення з трьома камеліями. Все, що потрібно — обрати одну квітку. Ваш вибір дасть відповідь на запитання: який у вас стиль лідерства?

Кожна квітка символізує певний тип лідера.

© Associated Press

Квітка 1: візіонер

Якщо ви обрали першу квітку, то ви — лідер-візіонер.

Ви маєте чітке бачення майбутнього та здатні надихати інших розділити його з вами.

Реклама

Ви стратег, мислите на перспективу, не боїтеся ризикувати та вмієте бачити картину загалом.

Квітка 2: демократичний лідер

Ваш вибір другої квітки свідчить, що ви — демократичний лідер.

Ви цінуєте думки та ідеї своєї команди, підтримуєте колективне ухвалення рішень.

Для вас важливі справедливість, рівність і повага. Завдяки емпатії та комунікабельності ви здобуваєте любов і авторитет серед людей.

Реклама

Квітка 3: трансформаційний лідер

Якщо ви зупинилися на третій квітці, ви — трансформаційний лідер.

Ви надихаєте команду своєю пристрастю та енергією.

Ви прагнете змінювати правила, кидати виклик звичним нормам і вести людей за собою. Ваша харизма й мотивація роблять вас впливовим керівником.

Усвідомлення свого стилю лідерства допомагає не лише зрозуміти сильні та слабкі сторони, а й навчитися пристосовуватися до різних ситуацій. Найефективніші керівники — ті, хто може змінювати стиль залежно від обставин.

Реклама

Запропонуйте цей тест друзям і близьким, щоб дізнатися, який стиль лідерства мають вони. А також не забудьте пройти інші наші тести на особистість для ще глибшого самопізнання.

А ще пропонуємо вам інший наш чудовий тест за малюнком, щоб дослідити глибини власної особистості.