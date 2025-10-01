ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Який ви лідер: пройдіть тест і дізнайтеся

Хто ви — візіонер, демократ чи трансформатор? Дізнайтеся за допомогою нового тесту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який ви лідер: пройдіть тест і дізнайтеся

Тест / © unsplash.com

Відкрийте секрети свого стилю лідерства одним лише поглядом! Оберіть одну з трьох квіток на зображенні — і дізнайтеся, який тип лідера у вас домінує. Цей простий, але потужний тест допоможе розкрити цікаві риси вашої особистості. Не втратьте шанс краще зрозуміти себе. Подорож до самопізнання починається з одного вибору. Яку квітку оберете ви?

Лідерство — це внутрішня якість, яку багато хто прагне осягнути й розвинути. Ваш стиль керівництва суттєво впливає як на професійне, так і на особисте життя.

Цей тест допоможе визначити ваш панівний стиль лідерства.

Все дуже просто: перед вами зображення з трьома камеліями. Все, що потрібно — обрати одну квітку. Ваш вибір дасть відповідь на запитання: який у вас стиль лідерства?

Кожна квітка символізує певний тип лідера.

/ © Associated Press

© Associated Press

Квітка 1: візіонер

Якщо ви обрали першу квітку, то ви — лідер-візіонер.

Ви маєте чітке бачення майбутнього та здатні надихати інших розділити його з вами.

Ви стратег, мислите на перспективу, не боїтеся ризикувати та вмієте бачити картину загалом.

Квітка 2: демократичний лідер

Ваш вибір другої квітки свідчить, що ви — демократичний лідер.

Ви цінуєте думки та ідеї своєї команди, підтримуєте колективне ухвалення рішень.

Для вас важливі справедливість, рівність і повага. Завдяки емпатії та комунікабельності ви здобуваєте любов і авторитет серед людей.

Квітка 3: трансформаційний лідер

Якщо ви зупинилися на третій квітці, ви — трансформаційний лідер.

Ви надихаєте команду своєю пристрастю та енергією.

Ви прагнете змінювати правила, кидати виклик звичним нормам і вести людей за собою. Ваша харизма й мотивація роблять вас впливовим керівником.

Усвідомлення свого стилю лідерства допомагає не лише зрозуміти сильні та слабкі сторони, а й навчитися пристосовуватися до різних ситуацій. Найефективніші керівники — ті, хто може змінювати стиль залежно від обставин.

Запропонуйте цей тест друзям і близьким, щоб дізнатися, який стиль лідерства мають вони. А також не забудьте пройти інші наші тести на особистість для ще глибшого самопізнання.

А ще пропонуємо вам інший наш чудовий тест за малюнком, щоб дослідити глибини власної особистості.

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie