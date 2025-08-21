- Дата публікації
Який вигляд має внутрішня частина сумки кенгуру: відео шокувало Мережу
Відео з внутрішньої частини сумки кенгуру стало вірусним і спричинило хвилю здивування та відрази в соцмережах.
Багато хто уявляє собі сумку кенгуру як затишний м’який «рюкзачок», вистелений пухнастою шерстю. Проте відео, яке стало вірусним у соцмережах, показало зовсім іншу картину — і спричинило справжній шок у глядачів.
Кліп, завантажений Animal EDventure Park & Safari у Флориді, триває лише п’ять секунд, але цього вистачило, щоб спричинити дискусії серед юзерів. На ролику видно дитинча кенгуру в сумці матері — і глядачі зовсім не очікували побачити таке.
Коментарі користувачів варіювалися від здивування до відвертої огиди:
Я думав, що це щось пухнасте й затишне, але це має вигляд як матка
Я австралієць, але такого ніколи не бачив
Продовжую жити з думкою, що там м’яка тепла шерсть. М’яка тепла шерсть!
Насправді ж внутрішня частина сумки більше схожа на тонку червонувату шкіряну тканину, через яку навіть видно вени матері. Це не «пухнастий гаманець», а унікальний біологічний механізм, який забезпечує виживання дитинчати.
Чому сумка має саме такий вигляд
Кенгуру мають дуже коротку вагітність — приблизно 32–33 дні. Малюк народжується надзвичайно недорозвиненим, розміром лише з желейну цукерку. Тому сумка стає продовженням утроби: всередині є чотири соски, до яких малюк може прикріпитися, пише Live Science.
Температура в сумці сягає 40,5°C, тобто вона відповідає температурі тіла матері. Це створює ідеальні умови для розвитку малюка ще декілька місяців після народження.
Приблизно у 4 місяці дитинча починає вилізати з сумки, щоб досліджувати навколишній світ, але завжди повертається, аби поїсти чи відпочити. Повністю залишає сумку кенгурятко у віці 10–12 місяців.
Ідеальне середовище для життя
Хоча вигляд внутрішньої частини сумки може здатися дивним і навіть неприємним для людини, для кенгурятка це найкомфортніше місце. Саме завдяки такому природному «інкубатору» дитинча має шанс вижити та вирости до дорослого стану.
