Який вигляд має внутрішня частина сумки кенгуру: відео шокувало Мережу

Реклама

Багато хто уявляє собі сумку кенгуру як затишний м’який «рюкзачок», вистелений пухнастою шерстю. Проте відео, яке стало вірусним у соцмережах, показало зовсім іншу картину — і спричинило справжній шок у глядачів.

Кліп, завантажений Animal EDventure Park & Safari у Флориді, триває лише п’ять секунд, але цього вистачило, щоб спричинити дискусії серед юзерів. На ролику видно дитинча кенгуру в сумці матері — і глядачі зовсім не очікували побачити таке.

Коментарі користувачів варіювалися від здивування до відвертої огиди:

Реклама

Я думав, що це щось пухнасте й затишне, але це має вигляд як матка

Я австралієць, але такого ніколи не бачив

Продовжую жити з думкою, що там м’яка тепла шерсть. М’яка тепла шерсть!

Насправді ж внутрішня частина сумки більше схожа на тонку червонувату шкіряну тканину, через яку навіть видно вени матері. Це не «пухнастий гаманець», а унікальний біологічний механізм, який забезпечує виживання дитинчати.

Чому сумка має саме такий вигляд

Кенгуру мають дуже коротку вагітність — приблизно 32–33 дні. Малюк народжується надзвичайно недорозвиненим, розміром лише з желейну цукерку. Тому сумка стає продовженням утроби: всередині є чотири соски, до яких малюк може прикріпитися, пише Live Science.

Температура в сумці сягає 40,5°C, тобто вона відповідає температурі тіла матері. Це створює ідеальні умови для розвитку малюка ще декілька місяців після народження.

Приблизно у 4 місяці дитинча починає вилізати з сумки, щоб досліджувати навколишній світ, але завжди повертається, аби поїсти чи відпочити. Повністю залишає сумку кенгурятко у віці 10–12 місяців.

Реклама

Ідеальне середовище для життя

Хоча вигляд внутрішньої частини сумки може здатися дивним і навіть неприємним для людини, для кенгурятка це найкомфортніше місце. Саме завдяки такому природному «інкубатору» дитинча має шанс вижити та вирости до дорослого стану.

Нагадаємо, на Волині кіт перелякав усе село.