Який запах має космос: астронавтка NASA розповіла про дивний аромат скафандрів

Скафандр, які повернулися з відкритого космосу, зберігають його специфічний запах / © Associated Press

Колишня астронавтка NASA Ніколь Стотт, яка провела загалом 104 дні на Міжнародній космічній станції (МКС), підтвердила, що космос має свій виразний, хоча й неочевидний, запах. Вона пояснила, що відчути запах самого космосу неможливо, але його аромат можна вловити від скафандрів після повернення з відкритого космосу.

Про це астронавтка розповіла в інтерв’ю для каналу LADbible Stories.

Солодкий металевий аромат

Ніколь Стотт, яка залишила NASA у 2015 році після 27-річної кар’єри, розповіла, що одним із найпоширеніших питань, які вона отримує, є запитання про запах космосу.

Астронавтка наголосила, що вийти та «понюхати» космос неможливо:

«Що ж, це був би поганий день, якби ви справді вийшли туди та спробували понюхати це самі, тож не робіть цього», — сказала вона.

Однак відчуття запаху з’являється завдяки скафандрам, які повертаються на МКС після виходів у відкритий космос:

«Коли [скафандри] повертаються на космічну станцію, ви відчуваєте дуже виразний такий солодкий, металевий запах; ось про що я думаю», — згадала Ніколь Стотт.

Вона жартома додала, що цей запах дещо схожий на «перегрітий автомобільний радіатор». Його також можна порівняти з запахом, який з’являється коли ви відкриваєте бляшанку з консервованим супом.

Життя на орбіті: політ, туалет та ідеальний краєвид

Крім запаху космосу, Ніколь Стотт відповіла на низку поширених питань про життя на МКС. Відчуття під час старту космічного шатла вона описала як надзвичайний досвід, до якого неможливо підготуватися за допомогою симуляторів.

«Це 7 мільйонів фунтів ракетного палива, що вибухають під вами на космічному шатлі. Ви трясетеся так, як ніколи не могли собі уявити, що ваше тіло може трястися», — поділилася Ніколь.

Щодо сну на орбіті, за словами Стотт, вона спала «найкраще в житті», саме у спальному мішку у відсіку для екіпажу. А от унітаз у космосі абсолютно не схожий до земної сантехніки.

Для рідких випорожнень використовується великий довгий шланг із жовтою лійкою, де застосовується вакуум космосу. Уся рідина переробляється і стає чистою питною водою. Тверді відходи збираються у спеціальний бак, який після заповнення герметизується та спалюється в атмосфері разом із вантажним кораблем.

Ніколь Стотт також розповіла про свою улюблену частину на МКС. Найбільше астронавтці сподобалося проводити час у так званому купольному модулі, який є великим панорамним вікном, що дивиться у бік Землі.

«Якщо у вас є вільний час як в астронавта в космосі, ви опинитеся в цьому модулі, тому що він просто дає вам цей фантастичний краєвид на планету від горизонту до горизонту», — розповіла астронавтка.

Нагадаємо, раніше Ніколь Стотт пояснила, чи можлива інтимна близькість у космосі. Астронавтка вважає, що якщо люди змогли зайнятися сексом у басейні, то ніщо не завадить пристрасті й в умовах невагомості.