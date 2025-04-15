Японська "Баба Ванга", що передбачила COVID, нажахала попередженням про катастрофу через 3 місяці

Руки літньої жінки / © pixabay.com

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Японська «Баба Ванга» видала страшне передбачення про катастрофічну подію, яка може статися в липні цього року.

Баба Ванга, яка була болгаркою на ім’я Вангелія Пандева Гуштерова, відома тим, що нібито передбачила смерть принцеси Діани 1997 року і цунамі в Індійському океані 2004-го, серед іншого. Ванга померла 1996 року, однак тепер, схоже, в Японії живе людина з подібними моторошними передбаченнями, пише Unilad.

Ворожка і колишня художниця манґи Рьо Тацукі каже, що її передбачення приходять до неї у яскравих снах, які, за її словами, вона бачить від 1980-х років.

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1999 року 70-річна жінка опублікувала манґу під назвою «Майбутнє, яке я бачила» — книжку, засновану на її найсміливіших снах. І хоча роману вже 26 років, за останні місяці та роки він здобув нових прихильників, оскільки читачі порівнюють її передбачення з реальними подіями.

Зараз Тацукі видала тривожне попередження про подію, яка може статися пізніше цього року в липні. Вона пророкує, що океан «закипить» на південь від Японії, що може призвести до катастрофи для країни.

Багато хто інтерпретує цей сон як виверження підводного вулкану, яке буде достатньо потужним, щоб спричинити так зване «мегацунамі».

Як і слід було очікувати з такою назвою, Тацукі пророкує, що цунамі матиме гігантську зону ураження, достатню для того, щоб спричинити спустошення в Японії, Тайвані, Індонезії та на північних Маріанських островах.

Вона також посилається на те, що бачила «драконоподібні фігури», які рухаються в цьому районі, хоча експерти закликають з обережністю ставитися до таких заяв, оскільки, за їхніми словами, «немає жодного наукового підґрунтя для тверджень Тацукі», повідомляє Times Now News.

Тацукі вийшла на пенсію 2020 року після того, як 1995-го заявила, що це буде її «власний похорон», однак вона мала на увазі не буквальний похорон, а скоріше кінець її кар’єри як художниці манґи.

Що стосується її попередніх «пророцтв», то вважається, що вона правильно передбачила смерть Фредді Мерк’юрі 1991 року, а також смертоносний землетрус в Кобе 1995-го.

Також стверджується, що вона правильно передбачила пандемію Covid-19. Тацукі писала: «Через 25 років невідомий вірус прийде 2020 року, зникне після піку в квітні і з’явиться знову через 10 років».

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, збулося жахливе передбачення Ванги про 2025 рік.