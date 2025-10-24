- Дата публікації
Яу сказати українською "примєрочна": експертка пояснила
Чи можна називати місце в магазині «примєрочною»? Експертка пояснила.
В українському мовленні досі зберігається велика кількість калькованих слів, запозичених із російської. Одне з таких слів, що міцно закріпилося у побуті та публічному просторі, — це «примєрочна».
Акторка дубляжу та тренерка з усного мовлення Віка Хмельницька пояснила, як коректно замінити цей росіянізм.
За її словами, «примєрочна» — це пряма калька з російської, так само як «гостинная» чи «ванная».
Правильний український відповідник — приміряльня.
Саме це слово найкраще описує місце у магазинах, секонд-хендах чи навіть на пошті, де покупці приміряють або змінюють одяг. Якщо ж потрібен більш офіційний вираз, можна вжити фразу «кімната для примірювання».
Нагадаємо, у щоденному спілкуванні багато українців досі механічно використовують російське слово «пока» як універсальну форму прощання. Це слово, що є калькою, насправді не має автентичного коріння в українській мові, а його використання збіднює наше мовлення.
Мовознавиця Марія Словолюб пояснює, що вживання слова «вибачаюся» є помилкою, оскільки воно суперечить логіці будови слова, і постфікс «ся» вказує на зворотність дії, що не відповідає ситуації вибачення.