Яу сказати українською "примєрочна": експертка пояснила

Примірочна / © pixabay.com

В українському мовленні досі зберігається велика кількість калькованих слів, запозичених із російської. Одне з таких слів, що міцно закріпилося у побуті та публічному просторі, — це «примєрочна».

Акторка дубляжу та тренерка з усного мовлення Віка Хмельницька пояснила, як коректно замінити цей росіянізм.

За її словами, «примєрочна» — це пряма калька з російської, так само як «гостинная» чи «ванная».

Правильний український відповідник — приміряльня.

Саме це слово найкраще описує місце у магазинах, секонд-хендах чи навіть на пошті, де покупці приміряють або змінюють одяг. Якщо ж потрібен більш офіційний вираз, можна вжити фразу «кімната для примірювання».

Нагадаємо, у щоденному спілкуванні багато українців досі механічно використовують російське слово «пока» як універсальну форму прощання. Це слово, що є калькою, насправді не має автентичного коріння в українській мові, а його використання збіднює наше мовлення.

Мовознавиця Марія Словолюб пояснює, що вживання слова «вибачаюся» є помилкою, оскільки воно суперечить логіці будови слова, і постфікс «ся» вказує на зворотність дії, що не відповідає ситуації вибачення.