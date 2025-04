Яйця в США настільки здорожчали, що американці на Великдень фарбують картоплю

Що замість яєць на Великдень

Реклама

У Сполучених Штатах Америки напередодні Великодніх свят склалася вкрай незвичайна ситуація на ринку курячих яєць. Спостерігається безпрецедентне зростання цін на цей продукт, що стало серйозним випробуванням для багатьох американських сімей, які готуються до традиційного фарбування яєць.

Як фарбують яйця американці цього Великодня

Катастофічне подорожчання яєць змусило громадян США шукати альтернативні підходи до святкування. Замість звичного використання курячих яєць для великоднього декору, вони почали проявляти креативність, використовуючи інші доступні продукти харчування. У соціальних мережах активно поширюються різноманітні ідеї та відеоінструкції, що демонструють, як можна яскраво та оригінально розфарбовувати картоплю, зефір, а іноді навіть цибулю, надаючи їм святкового вигляду. В New York Times навіть вийшлі стаття з відповідним заголовком “Easter Eggs Are So Expensive Americans Are Dyeing Potatoes«.

Яйця з пластику замість справжніх

Для керівництва відомого молокозаводу Young’s Jersey Dairy, розташованого у Єллоу-Спрінгс, штат Огайо, Великдень традиційно асоціюється з великою кількістю курячих яєць. Протягом багатьох років, напередодні свята, команда сімейної ферми, яка також є популярним парком розваг, закуповувала близько 10 000 яєць для проведення щорічного полювання на великодні яйця. Придбані яйця швидко запікали у спеціальних печах, що значно прискорювало процес порівняно з варінням, після чого їх охолоджували та вручну розфарбовували у великих металевих ємностях.

Реклама

Однак, цього року, під час планування великоднього заходу, який зазвичай приваблює понад дві тисячі відвідувачів, керівництво зіткнулася з несподіваною проблемою. Ситуація на ринку яєць у США, що характеризується стрімким зростанням цін, поставила під сумнів можливість проведення традиційного великоднього полювання на яйця у звичному форматі.

Зрештою, було прийнято рішення про внесення суттєвих змін до цьогорічної забави. Вперше за 40-річну історію цієї традиції, святкові яйця, які будуть розміщені на зеленій території ферми, виготовлять з пластику. Всередині кожного такого яйця на учасників чекатимуть дисконтні купони, що надаватимуть право на безкоштовне катання на каруселі. Такий крок став вимушеною мірою, зумовленою безпрецедентним зростанням вартості курячих яєць напередодні Великодня.

Пластикові яйця на Великдень, фото// unn.ua

Але більшість американців не готова відмовлятися від давньої традиції фарбування курячих яєць

Проте, незважаючи на зростання цін та появу альтернативних ідей, переважна більшість американців не готова відмовлятися від давньої традиції фарбування саме курячих яєць на Великдень. Результати нещодавніх опитувань громадської думки свідчать про те, що близько 90% споживачів планують займатися фарбуванням яєць цього року. При цьому понад половина опитаних (54%) заявили, що ця традиція є для них настільки важливою, що вони не мають наміру відмовлятися від неї за жодних обставин.

Важливо зазначити, що зростання цін на курячі яйця в США є досить значним — за останні два роки їх вартість зросла в сім разів. У зв’язку з цим, багато великих мереж роздрібної торгівлі продуктами харчування були змушені запровадити тимчасові обмеження на кількість яєць, які може придбати один покупець. Такі заходи спрямовані на запобігання штучному дефіциту та забезпечення хоча б мінімальної доступності цього товару для всіх споживачів у період підвищеного попиту.