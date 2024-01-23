"Ідеальна дівчина" на базі ШІ заробляє 30 000 доларів на місяць на самотніх чоловіках

Вона спілкується 30 різними мовами 24 години на добу.
Модель на базі штучного інтелекту заробляє 30 000 доларів на місяць на підписках.
Про це пише Oddity Central.
Творці Лексі Лав (Lexi Love) — британський стартап Foxy AI — заявили, що вона вже отримала понад 20 освідчень, попри те, що була активною лише від червня 2023 року. Судячи з усього, Лексі зобов'язана своїм успіхом тому факту, що вона була задумана як щось більше, ніж просто красиве обличчя і приголомшливе тіло, оскільки вона здатна "фліртувати, сміятися та адаптуватися до різних особистостей, інтересів та уподобань".
"З її популярністю, що росте, Лексі стала прибутковим джерелом доходу", - сказав Jam Press генеральний директор Foxy AI Сем Емара. "Це свідчення її здатності глибоко спілкуватися з людьми та надавати їм повноцінний людський досвід, попри те, що вона є ШІ".
На веб-сайті Foxy AI Лексі Лав представлена як 21-річна "наркоманка суші та професіоналка в танцях на пілоні". Її хобі – йога та пляжний волейбол. Платні підписники можуть обмінюватися текстовими та голосовими повідомленнями з Лексі, але вони також можуть запитувати "непристойні фотографії". Зважаючи на все, деякі з її шанувальників настільки захопилися моделлю штучного інтелекту, що запропонували їй вийти за них заміж.
Творці Лексі стверджують, що вона була створена, щоб стати "ідеальною дівчиною для багатьох чоловіків" з "бездоганними рисами обличчя та бездоганним стилем", а її величезний успіх за такий короткий період часу є свідченням потенціалу дуже прибуткової, хоч і суперечливої кар'єри.
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Новини про популярність моделі ШІ спричинили деяку критику в Інтернеті, водночас деякі назвали її рекламою "рудиментарного" сервісу чат-ботів. Втім, вважають, що моделі штучного інтелекту нікуди не зникнуть, і в міру розвитку технологій ШІ вони ставатимуть все більш реалістичними як на вигляд, так і за взаємодією.
Нагадаємо, лауреатка найпрестижнішої літературної премії Японії визнала, що написала роман за допомогою ChatGPT. Про це вона розповіла лише після отримання премії.
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