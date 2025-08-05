“Ідеальну” статую русалки вирішили демонтувати через її форми: який вигляд вона має

Скандальна статуя русалки. Фото: TV 2 Kosmopol.

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У Данії демонтують статую русалки через її «ідеальні» груди.

Про це пише dailymail.co.uk.

Датське агентство палаців і культури демонтує 14-тонну статую Den Store Havfrue (Велика русалка) з форту Драгор після критики з боку місцевих жителів. Її визнали «чоловічою мрією про те, як повинна виглядати жінка» через великі груди.

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Мистецький критик Politiken Матіас Кригер назвав статую «потворною і порнографічною», а журналістка Сорін Готфредсен написала у газеті Berlingske: «Встановлення статуї, яка є втіленням чоловічої мрії про те, як повинна виглядати жінка, навряд чи сприятиме прийняттю багатьма жінками власного тіла».

Вона сказала, що обнадійливим є те, що багато людей вважають статую «вульгарною, непоетичною і небажаною».

Авто скульптури Пітер Беч і Торбен Бодткер, власник форту, вважають, що твір мистецтва не має порнографічного характеру. Вони кажуть, що великі груди у русалки для того, щоб скульптура була симетричною. Деякі місцеві жителі підтримують позиції чоловіків.

В оцінці Данського агентства палаців і культури не згадується нічого про розмір або зовнішній вигляд бюста статуї.

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Натомість там зазначено, що статуя «не вважається такою, що вписується в культурно-історичне середовище», оскільки вона не відповідає культурній спадщині форту Драгор 1910 року.

Нагадаємо, фермер випадково знайшов у землі статую VI століття.