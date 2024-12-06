Ідентичні незнайомці з однаковою зовнішністю, роботою та іменами пройшли ДНК-тест – фото

Чоловіки, які мають однакові вигляд, роботу та навіть імена, зробили тест ДНК, щоб з'ясувати, чи є вони родичами, чи ні.

Про це пише LADbible.

Обидва Брейді Фейгли – бейсболісти зі зростом 195 см, з рудим волоссям, рудою бородою та окулярами. Навіть якби вони були справжніми близнюками, було б досить дивно, що вони опинилися на одній роботі. Але ці абсолютно незнайомі люди працюють ще й на однаковій посаді.

Один з Фейглів – пітчер команди Pericos de Puebla в Мексиці, а інший – пітчер команди Oakland Athletics в США.

Що ж показав тест ДНК

Виявляється, вони не родичі, і це, можливо, найбільш шокувальна річ у всій цій історії. Проте тест виявив деякі цікаві деталі про їхній родовід.

Брейді Фейгли / Фото: Inside Edition

Виявляється, що хоча вони не є рідними братами, вони мають однакову кількість германських предків у своїй крові. Згідно з дослідженнями, вони виявили, що Фейгли прибули з Німеччини через острів Елліс. Це був звичайний пункт в'їзду для більшості іммігрантів протягом 19-го і 20-го століть. У них обох було 53 відсотки німецької спадщини.

Але на цьому біологічні зв'язки закінчуються. Щодо інших етнічних маркерів, то тут є деякі відмінності. Один з них має 10 відсотків ірландців та шотландців, тоді як інший – лише два відсотки. Це стосується рудого волосся. І в той час, як один з них мав чотири відсотки італійського походження, інший не мав жодного.

Брейді Фейгл / Фото: Inside Edition

Попри це, обидва були вдячні за цей досвід і називали себе "братами в певному сенсі". Фактично, після того, як вони з'явилися в Inside Edition, їх почали впізнавати на публіці.

Один з них сказав: "Тепер на публіці люди кажуть: "Ти один з Брейді Фейглів! Як поживає інший? Як минула зустріч?". Це було весело. У мене ніколи не було нічого подібного".

Брейді Фейгл / Фото: Inside Edition

Нагадаємо, близнюки, розлучені після народження, вели ідентичний спосіб життя. Чоловіки виявили, що вони одружені з жінками з однаковими іменами – Лінда, обидва мали подібну роботу, їздили на Chevrolet, а їхніх собак звали Той.

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