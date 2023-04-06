Близнючки вийшли заміж за близнюків: як вони живуть (фото, відео)

Близнючки Бріттані та Бріана Дін одружилися з близнюками Джошем та Джеремі Сальєрами.

Дві закохані пари, розповіли, як вони живуть. Про це пише dailystar.co.uk.

Так, сестри познайомилися з братами на фестивалі близнюків 2017 року.

За шість місяців після знайомства чоловіки разом освідчилися коханим.

Фото: instagram.com/salyerstwins

Фото: instagram.com/salyerstwins

Весілля пари також святкували разом. Церемонія відбулася влітку 2018 року.

Фото: instagram.com/salyerstwins

Фото: instagram.com/salyerstwins

Відтоді обидві пари все роблять разом - від одночасної вагітності до спільного проживання. Своїм життям вони діляться з підписниками в Instagram, де мають понад 232 тисячі фоловерів.

Зокрема, близнюки розповіли про свій однаковий гардероб.

Фото: instagram.com/salyerstwins

"Люди часто хочуть знати, як ми домовляємося, що носити кожного дня. Ця частина, як правило, дається нам легко, оскільки у кожного з нас однаковий стиль та смак. Ми не завжди одягалися однаково, і насправді, коли ми були молодшими, ми часто намагалися щосили одягатися по-різному. З часом ми виявили, що насправді менше сперечаємося про гардероб, коли ми просто дозволяємо собі носити те, що хочемо", - поділилися вони.

Подружжя також зізналися, що іноді їхні діти плутають їх. Втім, це стається рідко, коли малюки стомлені. До слова, у пар народилися сини.

Фото: instagram.com/salyerstwins

Фото: instagram.com/salyerstwins

Цікаво, що двоюрідні брати, які по суті є рідними братами, становлять одну із 300 четвертинних сімей у світі.

"Вони народилися в однояйцевих батьків-близнюків із різницею менше ніж дев'ять місяців. Близнюки одружені з близнюками, які одночасно мають дітей", - прокоментували вони.

Четвірка ділить разом будинок, а також рахунок у банку.

Фото: instagram.com/salyerstwins

Фото: instagram.com/salyerstwins

Нагадаємо, жінка з найбільшими у світі губами розповіла, що хоче нарешті знайти своє кохання. Їй постійно пишуть чоловіки з усього світу та запрошують до себе на зустріч, проте вона не погоджується.

Читайте також: