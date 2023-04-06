Близнючки вийшли заміж за близнюків: як вони живуть (фото, відео)

Четвірка ділить разом будинок, а також рахунок у банку.
Близнючки Бріттані та Бріана Дін одружилися з близнюками Джошем та Джеремі Сальєрами.
Дві закохані пари, розповіли, як вони живуть. Про це пише dailystar.co.uk.
Так, сестри познайомилися з братами на фестивалі близнюків 2017 року.
За шість місяців після знайомства чоловіки разом освідчилися коханим.
Весілля пари також святкували разом. Церемонія відбулася влітку 2018 року.
Відтоді обидві пари все роблять разом - від одночасної вагітності до спільного проживання. Своїм життям вони діляться з підписниками в Instagram, де мають понад 232 тисячі фоловерів.
Зокрема, близнюки розповіли про свій однаковий гардероб.
"Люди часто хочуть знати, як ми домовляємося, що носити кожного дня. Ця частина, як правило, дається нам легко, оскільки у кожного з нас однаковий стиль та смак. Ми не завжди одягалися однаково, і насправді, коли ми були молодшими, ми часто намагалися щосили одягатися по-різному. З часом ми виявили, що насправді менше сперечаємося про гардероб, коли ми просто дозволяємо собі носити те, що хочемо", - поділилися вони.
Подружжя також зізналися, що іноді їхні діти плутають їх. Втім, це стається рідко, коли малюки стомлені. До слова, у пар народилися сини.
Цікаво, що двоюрідні брати, які по суті є рідними братами, становлять одну із 300 четвертинних сімей у світі.
"Вони народилися в однояйцевих батьків-близнюків із різницею менше ніж дев'ять місяців. Близнюки одружені з близнюками, які одночасно мають дітей", - прокоментували вони.
Четвірка ділить разом будинок, а також рахунок у банку.
Нагадаємо, жінка з найбільшими у світі губами розповіла, що хоче нарешті знайти своє кохання. Їй постійно пишуть чоловіки з усього світу та запрошують до себе на зустріч, проте вона не погоджується.
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