Ікло з титану: ведмедеві поставили найбільшу зубну коронку в історії стоматології

Бурий ведмедь отримав найбільшу в світі стоматологічну коронку

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Бурий ведмідь Тундра з зоопарка «Лейк-Сюперіор» у Міннесоті, США, увійшов в історію стоматології, коли отримавши найбільшу у світі зубну коронку — сріблясте титанове ікло.

Про це пише Live Science.

Тундра зламав один із чотирьох своїх основних іклових зубів і потребував першої у своєму роді титанової коронки для захисту залишків зубу та нормального харчування. Ветеринарний стоматолог встановив спеціально розроблену металеву коронку під час успішної годинної операції у зоопарку 23 червня.

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«Бурий ведмідь Тундра щойно створив стоматологічну історію! Ми раді повідомити, що Тундра офіційно отримав першу в історії повністю металеву коронку, встановлену ведмедю, і це також найбільша ветеринарна коронка, коли-небудь створена у світі», — повідомив представник зоопарку Лейк-Сюперіор.

Тундра вперше зламав своє праве ікло у 2023 році. Спочатку стоматолог зоопарку запломбував зламаний зуб, але коли Тундра пізніше знову травмував той самий зуб, команда зоопарку вирішила, що йому потрібна повна коронка. Тоді компанія Creature Crowns, спеціалізована ветеринарна стоматологічна компанія зі штату Айдахо, створила нову коронку для Тундри з воскового зліпка травмованого зуба.

Шестирічний бурий ведмідь важить близько 360 кілограмів і, стоячи на двох лапах, досягає висоти близько 2,4 метра. Для захисту персоналу Тундру седували під час встановлення нової коронки. Група швидкого реагування зоопарку Лейк-Сюперіор також вартувала, поки працював ветеринарний стоматолог, на випадок, якщо Тундра раптом прокинеться до завершення процедури. Але на щастя для всіх, цього не сталося, і вся процедура минула за планом.

Операція пройшла успішно, і Тундра знову може нормально їсти. Його нова срібляста коронка повинна захистити ікло від подальших травм та бактеріальних інфекцій.

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«У нього тепер є блискуча посмішка», — пожартувала менеджер з маркетингу зоопарку Керолайн Раутлі.

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