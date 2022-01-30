Ілон Маск попросив 19-річного хлопця не відстежувати його літак та пообіцяв 5 тис. доларів: той відмовився

Ілон Маск попросив 19-річного хлопця не відстежувати його літак та пообіцяв 5 тис. доларів: той відмовився

Ілон Маск відмовився від пропозиції підлітка.

19-річному Джеку Суіні мільярдер Ілон Маск запропонував 5 тис. доларів за умови, що підліток припинить відстежувати його літак та видалить акаунт в Twitter. Хлопець відмовився та заявив, що для цього йому потрібно 50 тис. доларів.

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Про це повідомляє Insider.

Джек Суіні відстежує польоти мільярдера Ілона Маска та публікує це у Twitter. Підліток розповів, що до нього написав Маск та запропонував закрити акаунт, оскільки ця інформація загрожує його безпеці. За це мільярдер йому пообіцяв 5 тис. доларів.

Проте Джек Суіні відмовився, зазначив, що він отримує задоволення від своєї роботи та попросив у Маска 50 тис. доларів. Хлопець каже, що гроші йому потрібні для навчання у коледжі або для купівлі Tesla Model 3.

Ілон Маск спочатку пообіцяв подумати над пропозицією, проте згодом відмовився.

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