Ілон Маск попросив 19-річного хлопця не відстежувати його літак та пообіцяв 5 тис. доларів: той відмовився

Ілон Маск відмовився від пропозиції підлітка.
19-річному Джеку Суіні мільярдер Ілон Маск запропонував 5 тис. доларів за умови, що підліток припинить відстежувати його літак та видалить акаунт в Twitter. Хлопець відмовився та заявив, що для цього йому потрібно 50 тис. доларів.
Про це повідомляє Insider.
Джек Суіні відстежує польоти мільярдера Ілона Маска та публікує це у Twitter. Підліток розповів, що до нього написав Маск та запропонував закрити акаунт, оскільки ця інформація загрожує його безпеці. За це мільярдер йому пообіцяв 5 тис. доларів.
Проте Джек Суіні відмовився, зазначив, що він отримує задоволення від своєї роботи та попросив у Маска 50 тис. доларів. Хлопець каже, що гроші йому потрібні для навчання у коледжі або для купівлі Tesla Model 3.
Ілон Маск спочатку пообіцяв подумати над пропозицією, проте згодом відмовився.
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