Імена дітей, які заборонені у різних країнах світу

Новонароджений малюк

В очікуванні народження дитини, одним з найцікавіших моментів є вибір ідеального імені. Майбутні батьки годинами, днями та місяцями обмінюються ідеями та вичитують значення, як в майбутньому ім'я вплине на дитину.

Однак, деякі імена вважаються настільки суперечливими, що їх заборонено в певних країнах, пише Daily Mail.

Так, у Франції було заборонено ім'я Фрейз. Це ім'я означає «полуниця» французькою мовою і може здаватися милим, невинним ім'ям для дитини. Але його сленгове значення призвело до його заборони. Поширена французька фраза «ramène ta fraise» вільно перекладається як «притягни сюди свою дупу», і через це грубе асоціативне значення влада визнала це ім'я проблематичним. Влада Франції також заборонила ім'я Nutella через ризик приниження.

Далі на північ, у Швеції, ім'я Metallica не дозволяється. Метал-гурт має мільйони відданих шанувальників в усьому світі, і 2007 року одна пара вивела свою відданість на новий рівень. Шведський уряд відхилив прохання пари назвати свою дочку Металікою, посилаючись на те, що це є недоречним через проблеми з торговою маркою та можливу плутанину. Інша шведська пара отримала штраф за те, що не зареєструвала ім'я своєї дитини до її п'ятиріччя. На знак протесту вони обрали ім'я Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, яке, ймовірно, вимовляється як Альбін. Це ім'я було швидко відхилено владою 1996 року і відтоді перебуває в списку заборонених.

У Великій Британії слово rogue (негідник) може асоціюватися з чарівним порушником правил або навіть супергероєм. Але як ім'я для дитини воно заборонене. Британські реєстратори раніше відхилили його на тій підставі, що воно натякає на незаконну або небезпечну поведінку, що, на їхню думку, є недоречним для першого враження про дитину. Ім'я Cyanide (Цианід) також заборонено у цій країні, оскільки суд вирішив, що воно може завдати дитині значної емоційної шкоди, і що називати дитину на честь «відомої отрути» є неприйнятним.

У Саудівській Аравії не можна дитину назвати Ліндою. Це ім'я було визнано «неісламським» і культурно неприйнятним, що призвело до його повної заборони 2014 року.

У Малайзії заборонені всі назви фруктів і овочів, від Apple до Papaya. Влада вважає, що такі назви можуть спричинити глузування і не відповідають вимогам щодо збереження гідності особистих імен.

В Австралії заборонені імена LOL і Spinach. Хоча назвати дитину на честь зеленого листя може здатися оригінальним і здоровим, це ім'я було заборонено на тій підставі, що воно може спричинити насмішки. Ім'я LOL — скорочення від «laugh out loud» (сміятися вголос) — було відхилено владою, яка заявила, що воно може підірвати серйозність юридичних документів і призвести до проблем з ідентифікацією.

Неподалік, у Новій Зеландії, чиновники мусили втрутитися, щоб запобігти батькам назвати своїх близнюків Fish and Chips (риба з картоплею фрі), побоюючись, що це може призвести до глузувань з боку однолітків. Однак країна дозволила назвати близнюків Benson and Hedges на честь популярної марки сигарет. 2008 року дев'ятирічна дівчинка, яку батьки назвали Talula Does the Hula from Hawaii, була передана під опіку суду в Новій Зеландії, щоб її ім'я можна було змінити. Суддя сімейного суду Роб Мерфіт виніс це рішення, дізнавшись, що дитина соромилася свого імені і відмовлялася називати його друзям.

Нарешті, ім'я Акума заборонено в Японії, оскільки воно перекладається як «диявол», ім'я @ заборонено в США, а ім'я Burger King не дозволяється в Мексиці.

В Україні на законодавчому рівні немає офіційного списку заборонених імен, однак органи ДРАЦС можуть відмовити у реєстрації, якщо ім'я дитини суперечить нормам моралі, містить цифри, лайку або принижує людську гідність.

