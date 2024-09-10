Іменинниця загадала знайти послання у пляшці та виявила його через 10 хвилин: що там було (фото)

Бажання жінки з Флориди на день народження здійснилося, коли вона знайшла послання у пляшці під час відвідин бар'єрного острова у Джорджії.

Про це пише The Post and Courier.

Мешканка Джексонвілла Ребекка Бовлінг розповіла, що вони з хлопцем вирушили у похід на національний морський берег острова Камберленд, щоб відсвяткувати день народження 3 вересня.

Пара гуляла берегом і Бовлінг поділилася своїм бажанням на день народження. "Я розмовляла зі своїм хлопцем і подумала: "Знаєш, що було б круто? Я ніколи не знаходила послання у пляшці", - пригадала вона. "Ми сміялися з цього, бо це здається такою застарілою річчю. Таке взагалі ще існує?".

Втім, її бажання здійснилося всього через 10 хвилин ходьби.

"Я була просто приголомшена", - сказала Ребекка.

Пляшка з посланням / Фото: facebook.com/rebecca.bowling1

У скляній пляшці, запечатаній пробкою, була записка від 4 серпня 2024 року, лише за місяць до її виявлення. У листі було написано: "Привіт усім. Я дівчинка. Я люблю море, тож я подумала, що можу написати повідомлення. З любов'ю Паркер".

Паркер написала, що вона із Чарльстона, Південна Кароліна. Бовлінг опублікувала фотографію записки на Facebook, намагаючись знайти відправницю.

"Я б із задоволенням сказала Паркер, що я теж дівчинка, яка любить море, і це найкращий подарунок на день народження", - написала вона.

Пляшка з посланням / Фото: facebook.com/rebecca.bowling1

Незабаром допис привернув увагу матері Паркер, Кейт Ерлі, яка показала його 8-річній Паркер та її батькові Метту.

Метт сказав, що Паркер випустила в море пляшку, катаючись на сімейному човні в гавані Чарльстона, недалеко від Форта Самтер.

"Їй дуже подобається вода і саме море", - сказав Метт. "У неї справді є такий потяг до природи".

Бовлінг, яка працює вчителькою природознавства, сказала, що Паркер надихнула її доручити своїм учням написати власне послання у вигляді букв, що нагадують пляшки.

Нагадаємо, нещодавно жінка знайшла на пляжі пляшку з посланням часів Другої світової війни. Лист датований 4 березня 1945 року.

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