Цікaвинки
182
Ім’я для дитини зруйнувало сім’ю: деталі скандалу

Молода мати вирішила об’єднати імена своїх бабусі та дідуся, але результат шокував усіх.

Дар'я Щербак
Дитина

Дитина / © Pixabay

У США вибухнув скандал після того, як 20-річна мати вирішила об’єднати імена своїх бабусі та дідуся — Харві та Шарлотта — й нарекла новонароджену доньку Харлотта. Проте замість родинного тепла ім’я викликало шок та гнів з боку рідних.

Про це пише Daily Mail.

Як розповіла користувачка Reddit, яка є двоюрідною сестрою молодої мами, родина не знала ім’я дитини до моменту офіційної реєстрації. Реакція не забарилася — мати дівчини буквально вигукнула: «Ти назвала її Х****?!», вказуючи на схожість з англійським словом «harlot», що в перекладі означає «проститутка».

Слово «harlot» має середньоанглійське походження й хоча сьогодні використовується рідше, його значення не змінилося. Саме ця асоціація викликала обурення не лише у родичів, а й серед коментаторів у Мережі.

Дівчинку неофіційно називають П’ятачком, адже, за словами користувачки, вона «дуже рожева і має курносий носик». Однак ім’я Харлотта вже стало предметом жвавих дискусій.

Користувачі Reddit назвали це ім’я «жахливим», а деякі радили негайно звернутися до альтернативних варіантів: Лотті, Харлі або Чарлі. Інші зазначили, що саме цей випадок — той рідкісний виняток, коли батьки мали б порадитися перед реєстрацією імені.

Обговорення не вщухає, а історія поширюється соцмережами як приклад того, чому варто зважено підходити до вибору імені для дитини — навіть якщо воно має емоційну цінність для батьків.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні 2022 року увага світу до української культури, мови та традицій значно зросла. Це відчутно не лише в мистецтві, медіа чи політиці, а й у таких, здавалося б, буденних речах, як вибір імен для дітей.

Згідно з даними міжнародних демографічних служб, у багатьох країнах Європи та Північної Америки зросла кількість новонароджених з українськими іменами. Також помітна тенденція серед українців за кордоном — зберігати ідентичність через традиційні імена, навіть у змішаних родинах.

