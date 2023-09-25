Індієць з блискавичною швидкістю випив сік та встановив новий рекорд: за скільки він впорався (відео)

Він вже не вперше стає рекордсменом.

Індієць повернув собі титул у Книзі рекордів Гіннеса в напрочуд конкурентній категорії "Найшвидший час, щоб випити Capri Sun".

Про це йдеться на офіційному сайті.

Фаїс Назер спустошив своє упакування з напоєм за 8,02 секунди, що зробило його першою людиною, яка здійснила цей подвиг менш ніж за 10 секунд.

Рекорд раніше був встановлений німцем Андре Ортольфом в 10,41 секунд у грудні 2022 року, а до цього його утримував Назер з часом 11,86 секунд.

@guinnessworldrecords Fastest time to drink a Capri Sun 10.41 seconds by Andre Ortolf ♬ original sound - Guinness World Records

Спочатку рекорд був встановлений 2021 року британцем Декланом Евансом, який випив сік за 16,65 секунди, а пізніше того ж року його було побито серійною рекордсменкою Лією Шаткевер, яка спустошила свій пакет за 15,71 секунди.

Рекорд вимагає, щоб претенденти починали, поклавши обидві руки на стіл, і їм дозволяється розгорнути соломинку та проткнути мішечок лише після запуску таймера.

У Книзі рекордів Гіннеса заявили, що ця категорія виявилася гаряче оспорюваною: було отримано понад 100 заявок на встановлення рекорду відтоді, як у квітні організація, яка займається веденням рекордів, опублікувала відео спроби Ортольфа.

Серед інших титулів Назера, що потрапили до Книги рекордів Гіннеса, найшвидший час, щоб з'їсти 80 г крес-салату (37,68 секунди), найшвидший час, щоб очистити та з'їсти три клементини (30,39 секунди) та найбільша кількість обертань обруча на руці за 1 хвилину (274).

Нагадаємо, у найстарішої бабусі у світі з'явився перший онук у 95 років і 81 день. Вона сказала, що очікування того вартувало.

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