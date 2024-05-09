Індонезієць зазнав шоку, коли дізнався, що його дружина насправді чоловік – відео

Молодий індонезійський чоловік нещодавно пережив найбільший шок у своєму житті, коли дізнався, що його дружина насправді є чоловіком, переодягненим у жіночий одяг.

Про це пише Oddity Central.

На початку цього тижня індонезійські ЗМІ повідомили про дивний випадок, коли 26-річний чоловік, якого називають лише ініціалами АК, звернувся до поліції після того, як дізнався, що жінка, з якою він одружився лише 12 днів тому, виявилася переодягненим чоловіком.

Чоловік нібито познайомився зі своєю майбутньою нареченою в Мережі, і після того, як вони знайшли спільну мову, вирішив зустрітися особисто. АК зізнався, що закохався у свою майбутню дружину з першого погляду і після декількох теплих зустрічей набрався сміливості запросити її на справжнє побачення. Озираючись назад, чоловік визнає, що його наречена мала деякі дивацтва, але він ніколи не підозрював її в тому, що вона переодягнений чоловік.

Жінка, яка представилася Адіндою Канза Аззахра, завжди намагалася приховати своє обличчя за допомогою вуалі або хіджабу, але чоловік не надавав цьому значення. Навпаки, її сором'язливість заінтригувала його ще більше, тож не минуло багато часу, як він освідчився їй. Адінда погодилася, але заявила, що не хоче реєструвати їхній шлюб, бо її мати померла, а батька вже давно не було серед живих, тож у неї немає близьких родичів, яких можна було б запросити на церемонію.

Зрештою, закохані вирішили влаштувати окрему церемонію, яку провів релігійний лідер села Вангунджая, де мешкає АК, а придане становало лише 5 грамів золота. Однак навіть після одруження Адінда постійно приховувала своє обличчя від нового чоловіка, відмовлялася спілкуватися з його родиною та друзями в рідному селі і постійно відмовлялася від його спроб укласти шлюб.

Вислухавши скарги АК, його сім'я вирішила перевірити його нову дружину і виявила, що її батько все ще живе поруч. Саме він виявив, що Адінда насправді була чоловіком, якого індонезійські газети називали лише ініціалами ESH. Сім'я АК розповіла йому правду про його нову дружину, і, попри те, що їм було соромно за ошуканство, вони погодилися повідомити до поліції.

"ESH зізнався, що хотів отримати гроші від жертви", - повідомило джерело в поліції. "Щоразу, коли ESH просив гроші, він завжди їх отримував. Тепер зловмиснику пред'явлено звинувачення за статтею 378 Кримінального кодексу і він ризикує провести до чотирьох років у в'язниці".

Щодо того, як 26-річний чоловік повівся на обман ESH, керівник карного розшуку поліції Нарінггула розповів журналістам, що чоловік дійсно мав жіночний вигляд, коли наносив макіяж, що полегшувало йому вдавати з себе жінку.

Нагадаємо, жінка вийшла заміж за свого смертельно хворого нареченого в лікарні. Він помер наступного дня у її день народження.

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