Інфекція, кровотечі, сморід: чоловік у сльозах пожалівся на невдалі вініри (фото)

Модель із Мачестера, Велика Британія, поділився своєю історією невдалого встановлення вінірів.

22-річний Джек Джеймс вирішив покращити усмішку, щоб "мати кращий вигляд на фото", і вилетів до Стамбула, Туреччина, ще у вересні 2022 року.

Про це пише dailystar.co.uk.

Зуби Джейка до вінірів / Фото: dailystar.co.uk

Він був задоволений результатами, поки через декілька місяців вони не почали кровоточити, гноїтися і протікати. Джек також сказав, що у нього залишилося "жахливий подих", і записався на екстрене приймання до стоматолога.

Він полетів на процедуру до Туреччини / Фото: dailystar.co.uk

Після огляду йому сказали, що він має безлад у зубах та інфекцію, лікування якої стане в 25 тисяч доларів. Не маючи можливості дозволити собі великі витрати у Великій Британії, зневірений Джек розщедрився на 5700 доларів і в червні 2023 року вилетів назад до Туреччини, щоб зняти вініри.

Майже через рік він знову прилетів до Стамбула / Фото: dailystar.co.uk

Він стверджує, що був приголомшений, виявивши, що його справжні зуби були зголені, як у "акули", перш ніж йому вставили новий набір, який він має досі.

Джек Джеймс / Фото: dailystar.co.uk

Однак після повернення до Великої Британії Джек каже, що один із його вінірів випав під час чищення зубів. У нього залишилася щілина.

"Вони мали гарний вигляд, поки не почали кровоточити і боліти. Вони почали гноїтися і протікати, і в мене смерділо з рота. Коли вони зняли вініри, я побачив, що вони так сильно поголили зуби. Я був схожим на акулу. Я повернувся до Великої Британії, і в мене злетіла коронка. Це було як у фільмі жахів", - пригадав він.

Джек Джеймс / Фото: dailystar.co.uk

Модель попередив інших, щоб вони провели своє дослідження, перш ніж вирушити за кордон для лікування зубів.

Він сказав: "Я так засмучений собою. Мені хочеться вирвати собі усі зуби. Я хотів би, щоб у мене був композитний бондинг, але я не можу змінити минуле".

Нагадаємо, у Великій Британії сім'я мільярдерів шукає людину на роботу із зарплатою в понад 127 тисяч доларів на рік. На вакансію вже відгукнулося близько 400 кандидатів.

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