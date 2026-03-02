Інфлюенсерка померла після операції зі збільшення грудей

Дерлея Алверс / © mirror.co.uk

У Бразилії померла 26-річна блогерка та модель. Трагедія сталась після того, як жінка наважилась на операцію зі збільшення грудей.

Про це пише mirror.co.uk.

Інфлюенсерка з Бразилії, яка регулярно ділилася контентом в Instagram зі своїми 26 000 підписників, збільшила груди. Дерлея Алверс перенесла операцію 20 лютого, проте одразу після процедури вона почала відчувати сильний біль. Попри це вона продовжувала публікуватися в соцмережах, ділячись знімками себе з лікарняного ліжка, коли її мати допомагала їй одягатися.

Медики намагались стабілізувати стан дівчини. Дерлея пройшла численні обстеження та ще дві операції, під час яких їй відновили кишківник і видалили один яєчник. На жаль, вона померла від ускладнень у муніципальній лікарні Мараба на півночі Бразилії.

Як зазначається, у жінки була вроджена вада шлунка. Медики встановлюють, чи могла ця недуга якось вплинути на трагедію.

Наразі причина смерті інфлюенсерки невідома.

Раніше у Бразилії сталась схожа трагедія. 27-річна гламурна інфлюенсерка померла через кілька днів після пластичної операції.

