"Іншопланетяни мають дві бази на Землі": американець стверджує, що знає, де вони розташовані

Денні Шихан стверджує, що має відеозаписи, які показують прибуття іншопланетян на базу в Тихому океані.

Американець Денні Шихан, відомий розкриттям подробиць про НЛО та візити іншопланетян, стверджує, що знає місце розташування двох іншопланетних баз на Землі.

Про це пише Daily Star.

Денні Шихан останніми роками займався залученням до Конгресу США свідків, які бачили НЛО. Він також допомагав збирати сенсаційні докази передбачуваного приховування урядом реальних контактів із позаземними істотами.

У новому відео, опублікованому в соціальній мережі Reddit, Шихан заявив, що має у своєму розпорядженні докази існування баз іншопланетян на нашій планеті.

"Бази [іншопланетян – ред.] тут, на нашій планеті. Багато з них розташовані високо в горах, куди рідко хто ходить, і на дні океану. У Тихому океані є велика база, яка, як ми практично впевнені, розташована між західним узбережжям Мексики та островом Гвадалупе. Можливо, це місце під дном океану", – заявив Шихан.

Він додав, що за цим місцем ведеться спостереження, і вже є "сотні відеороликів", на яких видно, як невідомі об'єкти, що літають, прибувають у це місце, занурюються під воду, а потім знову піднімаються на поверхню і відлітають.

"Є деякі... всередині нашого державного апарату національної безпеки, які знають, що це правда. І вони, насправді, зайняті зараз... спробами збити ці НЛО... і взяти в полон екіпажі, які пілотують ці кораблі. Це надзвичайно небезпечна ситуація", – наголосив Шихан.

Ця людина стверджує, що "феномен НЛО є реальним" і застерігає від спроб видати іншопланетні кораблі за птахів чи "секретну урядову програму".

"Вони перевозять органічних живих істот із якоїсь іншої планети в нашій галактиці або з якогось іншого виміру... вони прилітають і відлітають із нашої планети, і це триває вже деякий час", — стверджує Денні Шихан.

Нагадаємо, кінорежисер Саймон Голланд, який працював над документальними фільмами для проєктів BBC та NASA, заявив, що телескопи на Землі виявили докази існування розумного іншопланетного життя. Ці докази буде оприлюднено вже у листопаді 2024 року.

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