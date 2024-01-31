Інсценував смерть і пройшов 1500 км до іншої: жінка зробила ДНК-тест і дізналася правду про дідуся

Жінка поділилася своїм шоком після того, як дізналася, що її дідусь інсценував власну смерть, щоб розпочати нове життя з молодшою жінкою, залишивши її бабусю одною виховувати восьмеро дітей.

За словами її бабусі, її дідусь помер, коли її батькові було лише чотири роки, а це означає, що вона ніколи не бачила його, а її батько мало що пам'ятає про цю людину. Але завдяки результатам тесту ДНК вона дізналася, що він насправді втік, щоб розпочати нове життя з іншою жінкою, і у нього народилося семеро дітей.

На Reddit вона написала: "Мій дідусь не помер, коли моєму батькові було чотири роки, як ми завжди думали. Натомість він інсценував свою смерть, пройшов 1500 км на інший кінець країни, одружився з 16-річною дівчиною та став батьком ще сімох дітей".

Також вона була шокована, що її дідусь дав своїм молодшим дітям від другої жінки ті самі імена, що й старшим від першої.

Поділившись своїм власним відкриттям ДНК, один із користувачів відповів: "Схожа історія сталася з колишнім колегою. Він виявив у Східній Європі цілу групу зведених братів та сестер. Його батько був одружений і "пішов воювати" під час Другої світової війни, а натомість іммігрував до Канади і почав усе спочатку. Перша сім'я просто вирішила, що він не вижив".

Нагадаємо, чоловік викрив брехню дружини за допомогою ДНК-тесту. У суперечці жінка заявила, що він не є біологічним батьком їхньої доньки.

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