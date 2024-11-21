"Іншопланетне вторгнення": дивна істота налякала людей на пляжі (відео)

У заповіднику Рай-Харбор в Англії місцеві жителі після шторму знайшли на березі невідому істоту, вигляд якої викликав суперечливі емоції.

Про це пише What's The Jam.

Після публікації відео з істотою користувачі соцмереж написали безліч коментарів, намагаючись встановити, кого море викинуло на берег. Дехто з людей навіть припустили, що це міг бути іншопланетянин.

Але співробітники природного заповідника Rye Harbour Nature Reserve заспокоїли людей. вони пояснили, що волохате "чудовисько", знайдене на пляжі, – це морський хробак, якого називають "морською мишею".

"Це пухнасте створіння — "морська миша", кремезний морський хробак! Близько 15 см завдовжки, і їх рідко можна побачити, але взимку шторми можуть змити їх на лінії припливу. Цей був знайдений у Рай-Харбор і повернутий назад у море. Подивіться уважно, серед його тьмянішої щетини можна побачити мерехтливу райдужну бахрому", – йдеться у дописі природоохоронців у Facebook.

Експерти пояснили, що "морські миші" використовують "фотонну інженерію" – технологію, з якою людство тільки починає знайомитись. Щетина цих хробаків структурована так, щоб відбивати світло певним чином. Вважається, що цей "барвистий дисплей" відлякує хижаків на темному морському дні.

Відео прискорюється втричі за реальний час після перших 5 секунд, тому що, попри унікальні "оборонні технології" морські хробаки доволі повільні.

Відео, як морська миша рухається берегом у Рай-Харбор, викликало різні емоції у глядачів. Дехто був у захваті від дивної примхи природи, а інших налякав її зовнішній вигляд. У коментарях вони писали:

"Це хаггіс";

"Я думала, це вія";

"Я б одразу телефонував військовим і попереджав про іншопланетне вторгнення, якби побачив таке на пляжі";

"Волосся Трампа знову втекло".

Але більшість користувачів відзначали, що це морське створіння справді схоже на прибульця з іншої планети.

Нагадаємо, відвідувачі австралійського пляжу були шоковані, побачивши дивну "іншопланетну" істоту, яку викинуло на берег. Тварина була схожа на напівакулу-напівската, яка була повністю забарвлена в червоний колір.

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