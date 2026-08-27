Іншопланетний пейзаж: як людська помилка створила диво у пустелі (фото)

Fly Geyser у пустелі Невади / © Atlas Obscura

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Посеред пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США) ховається дивовижний різнобарвний гейзер Fly Geyser, який виник через людську помилку під час буріння. Унікальні мінерали та термофільні водорості надають цьому місцю неземного вигляду, приваблюючи дослідників з усього світу.

Про це пише Atlas Obscura.

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Гейзер на околиці пустелі Блек-Рок, який нагадує декорації з фантастичного фільму, насправді має штучне походження. Водночас його поява не була запланованою.

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Ранчо Fly розташоване в геотермальній зоні Хуалапай у штаті Невада — регіоні, відомому унікальними геотермальними басейнами. Загалом на території є три гейзери.

Перший, відомий як The Wizard, виник понад століття тому, коли територію намагалися пристосувати для сільського господарства. Під час буріння свердловини працівники виявили геотермальну воду температурою близько 93 °C. Для сільськогосподарських потреб вона не підходила, тому гейзер залишили без втручання. Через мінерали, що містилися у воді, з часом утворився конус із карбонату кальцію заввишки приблизно 3-3,7 м.

The Wizard / © Atlas Obscura

На цьому ж місці 1964 року геотермальна енергетична компанія пробурила розвідувальну свердловину. Працівники знову натрапили на гарячу воду, але її температура виявилася недостатньою для використання в енергетичних цілях. Вважається, що свердловину знову загерметизували, проте, очевидно, заглушка не витримала. За кілька сотень футів на північ від початкової свердловини почав формуватися новий і значно більший гейзер. Через падіння тиску води старий конус продовжує діяти, але його активність помітно зменшилася.

Новий гейзер, який сьогодні називають Fly Geyser, поступово зростав у міру того, як мінерали з гарячої води осідали на поверхні пустелі. Він розташований на високому пагорбі та має кілька конусоподібних отворів заввишки до близько 1,8 м.

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Fly Geyser / © Atlas Obscura

Fly Geyser / © Atlas Obscura

Третій гейзер — Will’s Geyser — виявили 2006 року. На відміну від двох попередніх, він, імовірно, має природне походження. Утворення вулканічної форми щороку збільшується приблизно на 15 см. Через наявність кількох отворів цей гейзер не сформував такого великого конуса, як перший. Натомість тут продовжує рости химерний пагорб, схожий на іншопланетний ландшафт, із якого вода може викидатися на висоту до близько 1,5 м.

Will’s Geyser / © Atlas Obscura

Поверхня гейзера вкрита мінеральними відкладеннями та термофільними водоростями, які добре почуваються у гарячому та вологому середовищі. Саме їхнє поєднання створило численні відтінки зеленого й червоного, завдяки чому Fly Geyser має майже неземний вигляд.

У червні 2016 року некомерційна організація Burning Man Project придбала Fly Ranch за 6,5 млн дол. Організація прагнула зберегти та відновити природні екосистеми на території площею близько 1538 гектарів. Серед них — водно-болотні угіддя, природні джерела, зарості полину, трав’янисті рівнини та висохле дно озера, відоме як плайя. У травні 2018 року ранчо вперше за 20 років знову відкрили для відвідувачів.

Нагадаємо, у Єллоустоунському національному парку після понад п’яти років тиші знову почав вивергатися рідкісний кислотний гейзер Ехінус. Він викидає гарячу воду на висоту до 9 м що кілька годин. Ехінус унікальний тим, що попри кислу воду, яка зазвичай руйнує підземні канали, він зберігає баланс завдяки змішуванню газів із ґрунтовими водами. Його вода має кислотність, порівнянну з оцтом чи апельсиновим соком.

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