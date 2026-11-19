Instagram дозволив редагувати stories / © Unsplash

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Соцмережа Instagram запустила функцію, на яку давно чекали користувачі: тепер у вже опублікованих stories можна змінювати деталі, не видаляючи саму публікацію. Упродовж перших 15 хвилин після публікації можна буде оновити текст, аудіосупровід, наліпки чи малюнки від руки, водночас усі зібрані перегляди, лайки та відповіді зберігаються.

Про це пише Gizmodo.

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Instagram запровадив 15-хвилинне вікно для редагування опублікованих stories

Про запуск цієї можливості повідомив 18 листопада керівник Instagram у компанії Meta Адам Моссері.

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«Якщо ви коли-небудь помічали одруківку одразу після публікації stories, це для вас. Тепер ви можете редагувати текст, музику, стікери та малюнки протягом 15 хвилин після поширення, не втрачаючи переглядів, вподобань чи відповідей», — написав він.

Щоб внести правки, треба відкрити меню через кнопку з трьома крапками у правому нижньому куту екрана та натиснути новий пункт Edit story. Це дасть змогу прибрати зайвий стікер, переписати заголовок або додати пісню без повторного завантаження контенту.

Після збереження в лівому верхньому куті історії з’явиться відповідний індикатор Edited.

До цього будь-яке виправлення вимагало повного видалення допису та нової публікації. Якщо для звичайних акаунтів втрата кількох реакцій за першу чверть години не надто відчутна, то для авторів контенту та бізнес-сторінок, де кожна взаємодія має критичну вагу, це суттєва зміна.

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Адам Моссері зазначив, що про таку функцію просили багато людей.

У квітні тестування цього інструменту виявив дослідник мобільних застосунків Алессандро Палуцці. Але тодішня тестова версія, за його словами, працювала за іншим принципом: редагування призводило до видалення вихідної stories та повного обнулення вподобань, реакцій і коментарів. У релізній версії, представленій у середу, такий сценарій переробили.

Паралельно з можливістю редагування stories платформа презентувала ще три новинки. Завдяки свіжій функції макетів користувачам стало значно зручніше обирати одразу кілька знімків для об’єднання в одну історію.

Крім того, розробники вдосконалили генерацію фону для фотографій, які не збігаються за пропорціями з вертикальним екраном, а також переробили панель стікерів — її зробили зручнішою для навігації та наповнили новими варіантами оформлення з оновленими шрифтами, палітрою й формами.

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Соцмережі: останні новини

Нагадаємо, суд у штаті Нью-Мексико зобов’язав компанію Meta виплатити рекордний в її історії штраф у розмірі $25 млрд за систематичне введення громадськості в оману щодо використання персональних даних користувачів Facebook у 2010–2021 роках.

За висновком суду, компанія та її керівництво, включно з Марком Цукербергом, умисно приховували реальні бізнес-практики та запевняли користувачів, що їхні дані не передаються третім сторонам без дозволу, що підтвердило внутрішнє листування топменеджерів.

Позов пов’язаний із практиками Facebook, викритими під час скандалу з компанією Cambridge Analytica, яка використовувала дані мільйонів користувачів у політичній діяльності, зокрема перед виборами президента США 2016 року. Присяжні зафіксували понад 40 мільйонів порушень законодавства штату, від яких постраждали близько 2 мільйонів жителів Нью-Мексико.

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