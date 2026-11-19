Instagram дозволив редагувати Stories / © Unsplash

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Соцмережа Instagram запустила функцію, на яку давно чекали користувачі: тепер у вже опублікованих Stories можна змінювати деталі, не видаляючи саму публікацію. Упродовж перших 15 хвилин після публікації можна буде оновити текст, аудіосупровід, наліпки чи малюнки від руки — при цьому всі зібрані перегляди, лайки та відповіді зберігаються.

Про це пише Gizmodo.

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Instagram запровадив 15-хвилинне вікно для редагування опублікованих Stories

Про запуск цієї можливості повідомив 18 листопада керівник Instagram у компанії Meta Адам Моссері.

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«Якщо ви коли-небудь помічали одруківку одразу після публікації Stories, це для вас. Тепер ви можете редагувати текст, музику, стікери та малюнки протягом 15 хвилин після поширення, не втрачаючи переглядів, вподобань чи відповідей», — написав Моссері.

Щоб внести правки, потрібно відкрити меню через кнопку з трьома крапками в правому нижньому куті екрана та натиснути новий пункт «Edit story». Це дасть змогу прибрати зайвий стікер, переписати заголовок або додати пісню без повторного завантаження контенту.

Після збереження в лівому верхньому куті історії з’явиться відповідний індикатор «Edited».

До цього будь-яке виправлення вимагало повного видалення допису та нової публікації. Якщо для звичайних акаунтів втрата кількох реакцій за першу чверть години не надто відчутна, то для авторів контенту та бізнес-сторінок, де кожна взаємодія має критичну вагу, це суттєва зміна.

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Адам Моссері зазначив, що про таку функцію просили багато людей.

У квітні тестування цього інструменту виявив дослідник мобільних застосунків Алессандро Палуцці. Але тодішня тестова версія, за його словами, працювала за іншим принципом: редагування призводило до видалення вихідної Stories та повного обнулення вподобань, реакцій і коментарів. У релізній версії, представленій у середу, такий сценарій переробили.

Паралельно з можливістю редагування Stories платформа презентувала ще три новинки. Завдяки свіжій функції макетів користувачам стало значно зручніше обирати одразу кілька знімків для об’єднання в одну історію.

Крім того, розробники вдосконалили генерацію фону для фотографій, які не збігаються за пропорціями з вертикальним екраном, а також переробили панель стікерів — її зробили зручнішою для навігації та наповнили новими варіантами оформлення з оновленими шрифтами, палітрою й формами.

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Соцмережі: останні новини

Нагадаємо, суд у штаті Нью-Мексико зобов’язав компанію Meta виплатити рекордний в її історії штраф у розмірі $25 млрд за систематичне введення громадськості в оману щодо використання персональних даних користувачів Facebook у 2010–2021 роках.

За висновком суду, компанія та її керівництво, включно з Марком Цукербергом, умисно приховували реальні бізнес-практики та запевняли користувачів, що їхні дані не передаються третім сторонам без дозволу, що підтвердило внутрішнє листування топменеджерів.

Позов пов’язаний із практиками Facebook, викритими під час скандалу з компанією Cambridge Analytica, яка використовувала дані мільйонів користувачів у політичній діяльності, зокрема, перед виборами президента США 2016 року. Присяжні зафіксували понад 40 мільйонів порушень законодавства штату, від яких постраждали близько 2 мільйонів жителів Нью-Мексико.

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