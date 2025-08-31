Інсульт: які симптоми з’являються за 10 років

Інсульт / © Associated Press

Дослідники з Нідерландів дійшли висновку, що симптоми, які можуть передбачати інсульт у майбутньому, помітні у деяких людей ще за 10 років до його настання.

Про це пише news24.

Фахівці відзначають, що майбутні пацієнти з інсультом частіше демонструють поступове зниження когнітивних здібностей та труднощі у виконанні повсякденних завдань — від управління фінансами до приготування їжі. Виявлення цих ознак заздалегідь дозволяє значно знизити ризик інсульту завдяки здоровому способу життя та профілактичним медикаментам.

У рамках дослідження в Erasmus MC University в Роттердамі вивчили дані 14 712 учасників, яких спостерігали протягом 28 років. Люди проходили комплекс інтелектуальних та фізичних тестів, а також регулярні інтерв’ю. Оцінювали пам’ять, словниковий запас, швидкість реакції та здатність справлятися з побутовими завданнями — прибиранням, пранням, приготуванням їжі та веденням фінансів.

Під час спостереження 1 662 особи вперше перенесли інсульт, середній вік яких становив 80 років. Аналіз показав, що приблизно за 10 років до події ці люди демонстрували гірші результати у всіх тестах у порівнянні з учасниками, у яких інсульту не відбулося. Особливо помітне погіршення здатності виконувати базові повсякденні справи спостерігалося за два-три роки до інсульту.

Дослідники виявили, що найвищий ризик мозкового порушення мають жінки, люди зі середньою освітою та ті, хто має генетичну схильність до хвороби Альцгеймера.

Вчасне виявлення цих ознак допомагає фахівцям своєчасно вжити профілактичних заходів, що знижує ймовірність розвитку інсульту та покращує якість життя пацієнтів.

