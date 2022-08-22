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Інтимна примара: на популярному пляжі "вбили" секс-ляльку

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Інтимна примара: на популярному пляжі "вбили" секс-ляльку

Фото: nypost.com

У провінції Чонбурі, що у східній частині Таїланду, туристи повідомили, що знайшли труп на пляжі.

Коли на місце події прибули правоохоронці, то встановили, що "потерпілою" виявилась секс-лялька. 

Про це пише nypost.com. 

Відпочивальники помітили на пляжі Банг Саен жіноче тіло. Вони одразу викликали поліцію. Коли місцеві правоохоронці прибули на місце події та обстежили все, то виявилось, що це - не загибла, а просто - секс-лялька, яку викинуло на берег. В іграшки була відсутня голова, яку прикривала сорочка. 

Повідомляється, що "AV Idol" - це секс-лялька, яка максимально схожа на людське тіло. Її вартість близько 553 долари. 

Поліція вважає, що секс-іграшку могли викинути в океан. Правоохоронці зберегли знахідку та очікують, що її власник захоче забрати ляльку. 

© nypost.com
Фото: nypost.com

Нагадаємо, активістки Femen показали Шольцу голі груди з написом про газове ембарго

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