Інтроверт чи екстраверт: простий тест з метеликами покаже правду

Хочете дізнатися більше про себе? Цей візуальний тест допоможе визначити вашу соціальну природу — чи ви більше схильні до інтровертності, екстравертності або балансуєте між ними. Достатньо одного інтуїтивного вибору.

Все, що потрібно зробити — обрати одного з трьох метеликів, позначених цифрами від 1 до 3.

Орієнтуйтеся лише на перше відчуття: не обдумуйте довго, а просто оберіть той варіант, що «зачепив» вас найбільше.

Метелик №1 / © Credits

Якщо вас привернув перший метелик, ви, ймовірно, упевнений екстраверт. Вам комфортно у центрі уваги, ви легко вступаєте у розмови та заряджаєте інших енергією. Часто саме ви стаєте «душею компанії». Водночас важливо пам’ятати про чутливість до людей, які не такі відкриті.

Метелик №2 / © unsplash.com

Вибір другого метелика вказує на те, що ви амбіверт — поєднуєте риси інтроверта й екстраверта. Ви гнучко адаптуєтеся до різних ситуацій: іноді вам подобається увага, а інколи — спостерігати збоку. Це унікальна сила, адже ви добре розумієте людей з різними темпераментами.

Метелик №3

Третій метелик може свідчити про те, що ви інтроспективний інтроверт. Ви надаєте перевагу тісному колу спілкування та цінуєте час наодинці. Часто замислюєтеся над глибинними темами, любите змістовні розмови та уникаєте порожніх балачок. Ваша зосередженість і вдумливість — це сильні якості, а не недолік.

