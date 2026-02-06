Інтимне відео пари в готельному номері з’явилося у Мережі

Відео інтимного побачення в готелі злили в Мережу / © Freepik

Реклама

Чоловік, який провів ніч зі своєю дівчиною у готелі в Шеньчжені на півдні Китаю, несподівано виявив у Мережі відео, на якому він займається сексом. Найінтимніші моменти в готельному номері було знято на приховану камеру.

Про це повідомляє ВВС.

Чоловік зізнався своїй подрузі, що їх зняли на камеру в номері, змонтували в годинне відео та виклали в Telegram. Вона спершу подумала, що це жарт, але побачивши ролик, була шокована й налякана тим, що його можуть побачити родичі чи колеги.

Реклама

Пара була настільки травмована пережитим, що на публіці вони тепер завжди носять капелюхи, побоюючись, що їх впізнають, і намагаються уникати готелів.

Виявляється, у Китаї поширене так зване «шпигунське порно». Заради таких відео спеціальні агенти встановлюють приховані камери в готелях, які транслюють інтимні побачення гостей у прямому ефірі. Відео розповсюджують через месенджери та сайти для дорослих.

Доступ до одного з таких стримінгових сайтів коштує 450 юанів на місяць (65 доларів).

На сайті можна вибрати п’ять різних каналів, які транслюють відео з кількох готельних номерів. Камери вмикалися, щойно гість активував електрику карткою-ключем.

Реклама

Тут можна перемотувати прямі ефіри та завантажувати архівні відео.

Хоча Telegram заборонений у Китаї, саме ця платформа стала популярною для такої незаконної діяльності.

Нагадаємо, пара науковців добровільно погодилася на незвичний експеримент — зайнятися сексом усередині апарата МРТ, щоб показати, що насправді відбувається з людським тілом під час статевого акту.