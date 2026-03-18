Комп’ютерний інженер із Нідерландів Томас де Вольф створив незвичайний транспортний засіб, яким «керує» золота рибка.

Його винахід навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Автомобіль обладнаний спеціальним резервуаром із водою та камерою з давачем руху. Коли рибка рухається в акваріумі, система зчитує її напрямок і передає команду авто — таким чином транспорт фактично повторює її рухи.

Завдяки цьому проєкту рибка за окликом Блуб разом із винахідником встановила рекорд: вона подолала 12,28 метра за одну хвилину, керуючи автомобілем із сенсором руху.

За словами Томаса, ідея виникла через бажання додати креативу до повсякденної роботи.

«Зазвичай моя робота досить монотонна, тому я хотів створити щось, що розважатиме людей, перетворивши мою «серйозну» роботу на щось веселе», — пояснив він.

Томас де Вольф / © Guinness World Records

Водночас винахід має і потенційно практичне застосування, адже подібні технології у майбутньому можуть допомогти людям із фізичними обмеженнями.

Томас додав: «Я б дуже хотів, щоб одного дня я міг допомогти людям з обмеженою мобільністю».

Золота рибка керує автомобілем / © Guinness World Records

Винахід має ще одну особливість — система працює лише з яскравими червоними рибками, оскільки камері потрібно чітко фіксувати їхні рухи. Саме тому Блуб ідеально підійшов для цього експерименту.

