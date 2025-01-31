Інженер перетворив старий мотоцикл на найшвидший у світі пенні-фартинг – фото

Англійський інженер витратив майже 750 годин, щоб перетворити старий мотоцикл Yamaha R6 та декілька сотень метрів запасної сталі на найшвидший у світі пенні-фартинг. Він представив свій винахід після американця, який зробив мотоцикл, що працює на пиві.

Про своє творіння Грег Мітчелл розповів в інтерв'ю журналу Motorcycle News.

Популярний у 1870-х і 1880-х роках, пенні-фартинг вважається символом пізньої вікторіанської епохи і предком сучасного велосипеда. Його дивна назва була натхненна різницею в розмірах між переднім і заднім колесами, оскільки британська монета пенні була значно більшою за фартинг.

Культовий велосипед був в моді лише близько десяти років, до винайдення сучасного велосипеда, який виявився набагато безпечнішим, зручнішим і легшим у керуванні, але є щось таке в дивному вигляді пенні-фартинга, що досі зачаровує людей. Прикладом може слугувати цей молодий інженер зі Свіндона, який витратив сотні годин на перетворення 20-річного мотоцикла на найшвидший у світі пенні-фартинг.

"Ідея прийшла уві сні", - пригадав Грег. "Я заснув, переглядаючи відео на YouTube, і мені наснилося, що я створюю цей мотоцикл. Я прокинувся і одразу ж записав його. Я не вмію малювати, тому я попросив штучний інтелект намалювати його, і тоді я зрозумів, що мені просто необхідно його зробити".

Пенні-фартинг із мотоцикла / Фото: Greg Mitchell

Спочатку Мітчелл планував побудувати свій SuperFarthing з алюмінію, але потім зрозумів, що лише сировина обійдеться йому приблизно в 4 000 фунтів стерлінгів (5 000 доларів), тому вирішив використати сталь, яку він закопав на задньому дворі. Потім він почав працювати над масивним 165-кілограмовим переднім колесом, виготовленим з 420 окремо оброблених деталей, а також над масивним вертикальним маятником.

Англійський інженер знайшов 20-річний Yamaha R6, який ідеально підходив для його божевільної конструкції, і витратив десятки годин на перестановлення вихлопної системи та радіатора, свердління 890 окремих отворів та вигадування способів перетворення мотоцикла на найшвидший у світі пенні-фартинг. У нього якось вийшло, але коли настав час нарешті виїхати на тест-драйв, стало очевидно, що химерна конструкція абсолютно небезпечна для їзди.

Щоб утримувати SuperFarthing у вертикальному положенні, Мітчеллу довелося встановити пару бічних стабілізаторних коліс, які він спочатку задумував як гідравлічно висувні. Однак незабаром він зрозумів, що спроба маневрувати своїм творінням без них – це "самогубство з додатковими кроками", тому він взагалі відмовився від можливості підіймати стабілізатори. Але це була лише одна з багатьох проблем, які йому довелося вирішити. Навіть за повного блокування керма мотоцикл їхав прямо лише завдяки величезному вигину вилки, і, попри всі зусилля гонщика, мотоцикл повторював навіть найменші вигини дороги.

Пенні-фартинг із мотоцикла / Фото: Greg Mitchell

Мітчелл знав, що йому потрібно повернутися до креслярської дошки, щоб зробити SuperFarthing придатним для їзди, і він так і зробив. Він встановив жорстку вилку, зміцнив раму свого унікального велосипеда, а щоб зробити його хоч трохи керованим, встановив гідравлічний підсилювач керма, використовуючи кнопки на кермі, щоб утримати копійчаний фартинг від вибоїн на дорозі.

"Спочатку я думав, що проїдуся на ньому один раз і більше ніколи, але насправді він зовсім не такий поганий, як можна було б подумати. З вимкненими стабілізаторами це все одно, що їхати на дуже високому квадроциклі", - каже Грег. "Поки що мені вдалося розігнатися лише до 80 км/год, але це було на короткій ділянці дороги. Але він, безумовно, зробить більше. Мені потрібно буде знайти місце побільше, щоб попрактикуватися, бо це зовсім не схоже на їзду на чомусь іншому".

Найшвидший у світі пенні-фартинг не дозволений до використання в Англії через непневматичне переднє колесо, тому випробувати його на відкритій дорозі не вийде, але Мітчелл дуже хотів би проїхатися ідеально рівною трасою, щоб обійти гідравлічний підсилювач керма, оскільки "намагатися керувати ним за допомогою кнопок – не найкращий варіант, як ви можете собі уявити, особливо на швидкості".

Хоча SuperFarthing все ще далекий від того, щоб бути найбезпечнішим або найкомфортнішим мотоциклом у світі, він все ще ошелешує як візуально, так і технічно. І Грег Мітчелл щиро вірить, що за правильних умов він може розвивати швидкість близько 225 км/год.

Нагадаємо, студентка створила найменший у світі ігровий автомат. Він заввишки всього 6 см, завширшки 2,5 см і завдовжки 3 см.

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