iPhone 17 три дні був у багнюці після тайфуну: те, що сталося потім, вразило всіх

На Філіппінах після руйнівного тайфуну «Калмегі» був знайдений повністю функціональним смартфон iPhone 17 Pro, який пролежав три дні під паводковою водою та багнюкою. Цей випадок став яскравою демонстрацією високої довговічності сучасних флагманських смартфонів.

Про це пише NDTV.

Як повідомив власник пристрою на платформі Reddit, він змушений був рятуватися з власного будинку під час раптової повені, коли й упустив телефон.

Користувач детально описав обставини втрати та знахідки пристрою:

«Тайфун Калмегі щойно обрушився на наше місто, і мій будинок був повністю зруйнований… Мені довелося вилізти на дах… Я послизнувся і впав у течію. Мені знадобилося близько 15 хвилин, щоб триматися за життя… Перш ніж послизнутися, я тримався за свій телефон, і саме тоді він упав. Коли повінь вщухла… через 3 дні цей телефон-цеглина лежав у багнюці. Я знайшов його. Мені просто довелося зарядити його, і він одразу ввімкнувся. Без подряпин, без жодних проблем».

Експерти пояснюють вражаючу стійкість iPhone 17 Pro його надійною конструкцією та наявністю класу захисту IP68. Цей стандарт гарантує захист від води та пилу і дозволяє пристрою витримати занурення на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин.

Користувачі мережі також відзначили феноменальний прогрес у сфері мобільних телефонів, адже сучасні електронні пристрої, незважаючи на крихкість компонентів, здатні витримувати екстремальні погодні умови та механічні удари.

Нагадаємо, незважаючи на високу оцінку камери та продуктивності, остання лінійка iPhone 17 зіткнулася з масовою хвилею невдоволення, що може перерости у повноцінний скандал. За словами користувачів, найдратівливішою проблемою топових смартфонів є критичні збої зі стільниковим зв’язком та Wi-Fi.

Якщо уважно придивитися до задньої панелі iPhone, можна помітити невеликий, ледь помітний отвір, розташований поруч із камерами та спалахом. Ця загадкова деталь не є дефектом пристрою, а виконує важливу функцію: це додатковий мікрофон.