iPhone випадково опинився під шаром льоду на ковзанці: курйозна історія втрати – фото

Сезонна ковзанка в Мілтон-Кіс, Англія, привертає багато уваги через яскравий рожевий iPhone, що застряг під п'ятисантиметровим шаром льоду.

Як пише Oddity Central, відвідувачі Willen on Ice іноді зупиняються посеред гігантської ковзанки, щоб подивитися на щось під льодом – iPhone. Він став своєрідною туристичною атракцією після того, як ЗМІ повідомили про нього в Інтернеті. Один із робітників, які встановлювали ковзанку цього року, загубив свій смартфон і був змушений позичити на день iPhone своєї дочки, щоб забути його посеред ковзанки просто перед тим, як вона була залита водою і замерзла за ніч. Наступного дня деякі з його колег помітили це під час огляду льоду, але вони не змогли нічого зробити, окрім як посміятися з його нещастя, оскільки про пошкодження льоду не могло бути й мови.

"Лише пізніше наступного дня один із членів команди помітив предмет посеред ковзанки і, придивившись уважніше, ми побачили, що це був телефон дочки Стіва", - сказав Роб Кук, директор компанії Ice Leisure, відповідальної за встановлення льодової ковзанки. "На жаль, зараз ми не зможемо дістати телефон з-під льоду. Якби ми відкопали його, це вплинуло б на структуру льоду, тож він залишиться похованим протягом наступних двох місяців".

iPhone опинився під шаром льоду на ковзанці / Фото: SWNS

Відколювання iPhone з-під льоду зруйнувало б гладку поверхню ковзанки, а повторне заморожування всієї поверхні льоду було б занадто дорогим і трудомістким, щоб навіть розглядати цю ідею. Все, що міг зробити забудькуватий робітник – це сказати доньці правду і дати їй інший телефон, поки цей не розморозять.

"Моя донька спочатку була незадоволена, тим більше, що вона щойно купила новий чохол для телефону, але через деякий час – і після обіцянки тимчасової заміни телефону – вона охолола", - розповів чоловік. "Я пообіцяв, що якщо телефон не працюватиме, коли вона відтане, я куплю їй новий".

Невідомо, який це iPhone, але потрійна камера дозволяє припустити, що це модель Pro, тому співробітники Willen on Ice повинні переконатися, що ніхто не спробує розколоти лід, щоб дістати його, хоча ймовірність того, що він може бути пошкоджений водою, досить висока.

Нагадаємо, мама побудувала для 42-річного сина камеру та замкнула його вдома. Жінка запросила людей, щоб показати свою роботу.

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