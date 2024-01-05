Іспанка стане першою людиною, яка вийшла заміж за ШІ: історія їхнього "кохання"

Стосунки між людьми та штучним інтелектом йдуть ще далі завдяки жінці, яка вирішила стати першою у світі, що вийшла заміж за ШІ.

Про це пише Medium.

Влітку іспанка Алісія Фраміс обміняється обітницями із АйЛексом, голограмою, "здатною задовольнити всі її емоційні потреби".

Вона живе з цією голограмою вже декілька місяців, і, за словами художниці, вона є сумішшю її попередніх стосунків, яка до того ж здатна породжувати відгуки та емоції.

Алісія Фраміс із АйЛексом / Фото: medium.com

Хоч це і може здатися жартом, але це буде законний шлюб і з усією атрибутикою, яку передбачає весілля, хоча в цьому випадку буде їжа і для реальних людей, і для цифрових. Але це ще не все, адже після весілля є ще й плани на майбутнє: гібридна пара вирушить жити до будинку, який вони будують на Менорці.

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Вже відома дата цієї церемонії, яка відбудеться в Роттердамі і дозволить скористатися нагодою, щоб замислитись про майбутнє стосунків. Фактично, АйЛекс є частиною художнього проєкту Фраміс "Гібридна пара", який буде представлений у Нідерландах, а потім вирушить у турне світом.

Цей проєкт поєднує мистецтво, технології та емоції у різних галузях, таких як дизайн одягу, документальне кіно або малювання, за участю декількох мислителів та фахівців з технологій.

Нагадаємо, поліція вперше розслідує віртуальне зґвалтування дівчини у метавсесвіті. Її персонаж зазнав онлайн-нападу з боку декількох дорослих чоловіків у віртуальній "кімнаті".

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