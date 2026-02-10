Перша жінка-мільйонер України / © Фото з відкритих джерел

Климентина Авдикович-Глинська, відома як «шоколадна королева» Галичини, стала першою жінкою-мільйонеркою в Україні, заробивши статки власними руками. Її шлях від скромної вчительки до власниці фабрики солодощів — це натхнення для всіх, хто мріє про успіх. У цій статті ми розкриємо таємниці її життя, бізнес-стратегій та внеску в українську культуру.

Раннє життя: від родини священика до шлюбу з композитором

Климентина Миколаївна Авдикович-Глинська (дівоче прізвище Січинська) народилася 27 липня 1884 року в містечку Копичинці на Тернопільщині, в родині греко-католицького священика Миколи Січинського.

Дитинство провела на Косівщині, де батько служив. Вона мала брата Мирослава Січинського, який став відомим громадським діячем. Климентина отримала якісну освіту, що було рідкістю для дівчат того часу, і стала викладачкою в Українському інституті для дівчат у Перемишлі.

У 18 років, 1902 року, вона вийшла заміж за Ореста Авдиковича — відомого композитора, педагога та громадського діяча. Подружжя оселилося у Львові, де Орест викладав музику. У них народилося двоє дітей: син і дочка. Життя здавалося щасливим, але трагедія змінила все.

Трагедія та початок бізнесу: від варення до фабрики

1912 року Орест Авдикович помер від туберкульозу, залишивши 28-річну Климентину вдовою з двома маленькими дітьми. Без спадку та підтримки, вона опинилася в скрутному становищі. Але замість того, щоб здатися, Климентина взялася за справу. Вона купила мішок цукру, зварила варення та почала продавати його на ринку.

Це був скромний старт, але її підприємницький дух швидко дав результати.

Невдовзі вона відкрила власну крамницю солодощів у Львові. Бізнес розростався, і в 1920-х роках Климентина заснувала фабрику «Фортуна Нова» — першу українську фабрику цукерок. Її продукція, включаючи шоколад, цукерки та варення, стала популярною в Галичині. Климентина застосовувала сучасні методи: рекламувала товари, інвестувала в обладнання та наймала працівників. До 1930-х років її статки сягнули мільйона, роблячи її першою самозробленою мільйонеркою в Україні.

Бізнес-імперія: «Фортуна Нова» та секрети успіху

Фабрика «Фортуна Нова» / © Фото з відкритих джерел

Фабрика «Фортуна Нова» була не просто виробництвом — це був символ українського підприємництва. Климентина активно підтримувала рух «Свій до свого по своє», закликаючи українців купувати вітчизняні товари. Вона розширила асортимент, впровадила інновації в рецептах і навіть експортувала продукцію. Її бізнес витримав економічні кризи завдяки розумному управлінню: фокус на якості, маркетингу та локальних інгредієнтах.

Як перша бізнес-леді Галичини, Климентина доводила, що жінки можуть керувати великими підприємствами. Її успіх надихав інших: вона стала зразком для феміністок, показуючи, як поєднувати родину та кар’єру.

Меценатство та громадська діяльність: внесок в українську культуру

Климентина не просто заробляла гроші — вона їх вкладала в Україну. Як меценатка, вона фінансувала Союз українок, підтримувала освіту дівчат і культурні заходи. Була спонсоркою феміністських організацій, допомагала бідним і сприяла розвитку української ідентичності в Галичині.

Під час Другої світової війни її фабрика постраждала, а після війни Климентина емігрувала до Відня, де померла 10 жовтня 1965 року.

Історія Климентини Авдикович-Глинської — це урок стійкості, інновацій та патріотизму. Перша жінка мільйонер України показала, що з малого можна створити велике. Сьогодні її спадщина надихає тисячі жінок у бізнесі. Якщо ви шукаєте мотивацію, подумайте про «шоколадну королеву» — жінку, яка змінила Галичину одним мішком цукру.