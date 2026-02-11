ТСН у соціальних мережах

Історична знахідка: хлопчик виявив черепаху віком 50 млн років (фото)

11-річний Турен Поуп випадково натрапив на рідкісну скам’янілість м’якотілої черепахи. Палеонтологи назвали відкриття унікальним та таким, що трапляється раз у житті.

Віра Хмельницька
Історична знахідка: хлопчик виявив черепаху віком 50 млн років (фото)

11-річний хлопчик знайшов скам’янілість віком 48 мільйонів років у США Фото ілюстративне / © Freepik

У штаті Вайомінг (США) 11-річний Турен Поуп під час прогулянки з дідусем і бабусею натрапив на унікальну палеонтологічну знахідку — майже повністю збережений панцир м’якотілої черепахи, якому близько 48-50 млн років.

Про це пише mirror.

З’ясувалося, що дитина виявила добре збережену скам’янілість давньої черепахи.

«Звичайна сімейна прогулянка швидко перетворилася на подію, що викликала значний інтерес у науковців регіону», — пишуть журналісти.

Скам'янілість обережно вилучили, стабілізували та перевезли до музею

Скам’янілість обережно вилучили, стабілізували та перевезли до музею

Мати хлопчика, Тесса Паттерсон, розповіла місцевим медіа, що була вражена, коли отримала фото знахідки від батьків. За її словами, родина одразу звернулася до Бюро з управління державними землями США (BLM), після чого на місце виїхали фахівці.

До розкопок долучився спеціаліст із музейних колекцій Геологічного музею Тейта у місті Каспер Джей Пі Кавіджеллі. Він зазначив, що вже за кілька хвилин після огляду стало зрозуміло: панцир зберігся майже повністю і має велику наукову цінність.

Скам’янілість обережно вилучили, стабілізували та перевезли до музею, де її очищують для подальших досліджень і готують до майбутньої експозиції. Представники відомства відзначили уважність хлопчика та правильне рішення повідомити про знахідку фахівців.

Палеонтологи називають відкриття рідкісним і таким, що трапляється раз у житті, адже настільки добре збережені зразки такого віку знаходять вкрай нечасто.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Британії на пляж через шторм викинуло тисячі рідкісних «одноногих монстрів».

