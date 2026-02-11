- Дата публікації
Історична знахідка: хлопчик виявив черепаху віком 50 млн років (фото)
11-річний Турен Поуп випадково натрапив на рідкісну скам’янілість м’якотілої черепахи. Палеонтологи назвали відкриття унікальним та таким, що трапляється раз у житті.
У штаті Вайомінг (США) 11-річний Турен Поуп під час прогулянки з дідусем і бабусею натрапив на унікальну палеонтологічну знахідку — майже повністю збережений панцир м’якотілої черепахи, якому близько 48-50 млн років.
Про це пише mirror.
З’ясувалося, що дитина виявила добре збережену скам’янілість давньої черепахи.
«Звичайна сімейна прогулянка швидко перетворилася на подію, що викликала значний інтерес у науковців регіону», — пишуть журналісти.
Мати хлопчика, Тесса Паттерсон, розповіла місцевим медіа, що була вражена, коли отримала фото знахідки від батьків. За її словами, родина одразу звернулася до Бюро з управління державними землями США (BLM), після чого на місце виїхали фахівці.
До розкопок долучився спеціаліст із музейних колекцій Геологічного музею Тейта у місті Каспер Джей Пі Кавіджеллі. Він зазначив, що вже за кілька хвилин після огляду стало зрозуміло: панцир зберігся майже повністю і має велику наукову цінність.
Скам’янілість обережно вилучили, стабілізували та перевезли до музею, де її очищують для подальших досліджень і готують до майбутньої експозиції. Представники відомства відзначили уважність хлопчика та правильне рішення повідомити про знахідку фахівців.
Палеонтологи називають відкриття рідкісним і таким, що трапляється раз у житті, адже настільки добре збережені зразки такого віку знаходять вкрай нечасто.
