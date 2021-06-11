Італійка прокинулася після 10 місяців у комі: вона потрапила до лікарні на 7 місяці вагітності

Дитина пари провела кілька місяців у лікарні через брак кисню під час пологів.

37-річна італійка Крістіна Росі перебувала на 7 місяці вагітності, коли у неї стався серцевий напад у липні минулого року.

Про це пише BBC Україна.

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Її донька Кетрін народилася за допомогою кесаревого розтину. Але сама Розі залишилася в комі з підозрою на пошкодження головного мозку. У квітні жінку перевели до клініки в Австрії, щоб там вона могла отримати спеціалізовану допомогу в процесі одужання. Чоловік і мама були поруч, коли вона заговорила. Її лікування за кордоном вдалося оплатити завдяки добровільному збору коштів. Вдалося зібрати понад 170 тисяч євро для подальшої реабілітації, включаючи фізіотерапію.

"Крістіну зараз важко впізнати. Їй через трубку дають ліки, які повинні призвести до фізичного прогресу" - розказав чоловік Крістіни.

Нагадаємо, у Південній Африці жінка народила одразу 10 дітей, побивши світовий рекорд Гіннесса. У подружжя 12 дітей: 10 новонароджених і 2 близнюки, які народилися 6 років тому.

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