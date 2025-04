Італійка відсвяткувала 109-річчя: вона завдячує довголіттям трьом речам (фото)

Реклама

109-річна мешканка будинку для літніх людей розповіла, яким трьом речам вона завдячує своїм довголіттям і щасливим життям.

Марія Долорес відсвяткувала свій день народження 9 квітня в оточенні близьких. Вона є найстарішою гостею будинку, де проживає разом із близько 120 іншими мешканцями, повідомляє Need To Know.

Персонал відсвяткував 109-й день народження Марії спеціальним тортом і запросив онуків жінки Марілену, Чезаре і Фіорелло.

Розмірковуючи про своє довге і щасливе життя, Марія розповіла про три прості речі, яким вона завдячує: банці апельсинового соку, шматочку шоколаду і люблячим стосункам.

Марія Долорес / © Jam Press

Разом зі здоровою дозою вітаміну С та солодкими подарунками від гостей, Марія вважає, що любов персоналу та членів сім’ї допомогли їй змінити життя на краще.

Вона каже, що Марілена, Чезаре і Фіорелло часто приносять їй шоколад — і вона вірить, що цей маленький, ласкавий жест підтримує її здоров’я.

Марія каже, що вона також цінує старі спогади, які вона має з друзями.

День народження довгожительки / © Jam Press

109-річна жінка народилася в середині Першої світової війни в Трепуцці, Італія, і втратила зв’язок зі своєю біологічною сім’єю після того, як її віддали на всиновлення. Її взяла до себе сім’я, яка її любила, і вона досі тісно пов’язана з ними. Марія живе у Filograna, який розташований в Казарано, Італія.

